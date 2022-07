Come abbinare in estate vestiti e scarpe per un look comodo e trendy In estate, con l’afa e il caldo, non è semplice abbinare abiti e scarpe in modo da essere comode senza rinunciare allo stile, ecco una piccola guida per scegliere outfit freschi, perfetti per la stagione calda in vacanza o in città.

da sinistra scarpe Viviennee Westwood e abito Kiton, sandali Carmens e abito Etro, ciabattine Kilesa e abito Uniqlo

Caldo e afa caratterizzano le giornate d'estate, per questo è necessario in questo periodo dell'anno scegliere look comodi, freschi e pratici. Spesso non è facile abbinare abiti e accessori che siano comodi, freschi e allo stesso tempo glamour e trendy, ecco dunque una piccola guida per capire quali vestiti e quali scarpe scegliere in estate, per la città o per la vacanza, in modo da creare un outfit confortevole senza rinunciare allo stile.

I look per la città in estate

In estate in città la comodità di abiti e scarpe è fondamentale. Se in pieno luglio siete in una metropoli con l'asfalto che si scioglie sotto i piedi, optate per outfit con bermuda corti, camicie in cotone o lino, da abbinare a sneaker in tela o in pelle bianca, sandali flatform e ballerine spuntate. Scegliete capi in tessuti naturali come cotone, lino e viscosa, evitate tessuti sintetici che fanno sudare.

Alberta Ferretti

Outfit da ufficio anti caldo

Abiti chemisier con bottoni frontali, e da legare in vita, tubini non troppo aderenti e completi con giacca e bermuda sono perfetti per l'ufficio in estate. Questi pezzi si abbinano con sandali dal tacco masso e quadrato, con modelli flat da legare alla caviglia per essere più comodi e pratici o con mocassini in suede dai colori pastello.

Ermanno Scervino

L'abbinamento giusto per la spiaggia

In spiaggia la scelta migliore sono abiti comodi, freschi ed extra large, che non costringono il corpo. Via dunque con camicie oversize da indossare sul costume, caftani e tutine o salopette mini. Questi modelli si abbinano alla perfezione con sandali a doppia fascia in stile Birkenstock, con ciabattine a una fascia, ciabatte slides in plastica o con espadrillas e scarpe dalla suola in rafia e dalla tomaia in tela. Evitate zeppe o tacchi alti.

Federica Tosi

Gli abbinamenti abiti e scarpe per la sera

Il look più chic e comodo in estate per la sera è senza dubbio quello con lungo abito in maglia, da abbinare a sandali gioiello rigorosamente raso terra. Per un look da sera elegante e comodo optate per abiti leggeri dalle fantasie floreali, magari per modelli che lasciano le spalle scoperte, o mini dress colorati, a cui accostare sandali raso terra alla schiava, mule dal tacco quadrato o scarpe con la zeppa.