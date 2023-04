Claudia Schiffer mai senza jeans: “Sono la mia uniforme quotidiana” Claudia Schiffer ha 52 anni e anche se ha lasciato le passerelle da tempo la moda è la sua passione più grande. Come tutti ha un must in fatto di abbigliamento.

A cura di Giusy Dente

Ognuno di noi ha quel capo di abbigliamento o quell'accessorio che predilige più di tutti gli altri, immancabile in tutti gli outfit e ricorrente di look in look. Una sorta di firma di stile insomma, qualcosa capace di rendere riconoscibile al primo colpo e in cui sentirsi pienamente se stessi, il primo elemento da mettere in valigia quando si parte. Claudia Schiffer ha rivelato il suo.

Claudia Schiffer fan del denim

La moda non era nei progetti di Claudia Schiffer, che aveva in mente di proseguire le orme del padre e diventare avvocato! Ma quando fu notata da un agente e cominciò a fare i primi lavori da modella, le cose cambiarono in fretta, consegnandola a un successo stellare. Sfilate, copertine, pubblicità, video musicali, film: oggi il suo nome è tra quelli più iconici del settore fashion accanto a quelli di Naomi Campbell, Eva Herzigova, Carla Bruni, Cindy Crawford. Tutte loro hanno fatto la storia delle passerelle, hanno segnato un'epoca, diventando punti di riferimento e super top model inarrivabili.

Claudia Schiffer è stata grande protagonista del panorama fashion per un ventennio: ha ufficialmente detto addio alle passerelle nel 2009, all'età di 39 anni. Ovviamente la sua vita continua in qualche modo a ruotare attorno a questo mondo oltre a essere una grande passione. È la materia che conosce meglio e come ogni donna ha anche lei i suoi must. Nella vita di tutti i giorni, quando non è sotto i riflettori o a serate di gala, è una fan del denim.

Sono i jeans i pantaloni che indossa più spesso, alcuni addirittura li possiede sin dagli anni Novanta! Risale proprio al 1993 uno dei suoi paia preferiti. Le sono rimasti nel cuore i jeans con cui ha sfilato quell'anno sulla passerella di Chanel, quando c'era ancora Karl Lagerfeld alla Maison. "Ha trasformato quello che era un capo di abbigliamento basic in un capo di lusso utilizzando splendidi tessuti, ricami e i caratteristici bottoni CC intrecciati. Essendo cresciuta con i jeans, ricordo di essermi sentita molto a mio agio nel look" ha ricordato intervistata da The Guardian.

Negli anni a venire quello stesso modello lo ha indossato più e più volte, adattandolo alle situazioni: "Ho indossato questi jeans in molte occasioni: non passano mai di moda e hanno resistito alla prova del tempo grazie al taglio classico (vita alta, gamba dritta), all'intensa tonalità del blu francese e ai dettagli ricamati unici. Di solito li indosso con una maglia a righe, blazer oversize e stivaletti". Questo stile è quello in cui la modella, fan del casual, si riconosce di più dunque non ha dubbi quando vuole essere trendy ma al tempo stesso stare a proprio agio.

Con un paio di jeans non si sbaglia mai! "Jeans e un bel maglione sono praticamente la mia uniforme invernale quotidiana e mi portano ovunque. I jeans Chanel non hanno avuto bisogno di riparazioni, anche se sono leggermente sbiaditi nel tempo. Li ho indossati di nuovo per la copertina della rivista Elle nel 2020. Fanno parte della mia vita tanto quanto qualsiasi gioiello prezioso o opera d'arte preferita. E, a dire il vero, mi piace il fatto che mi stiano ancora bene" ha ammesso.

Ma nell'archivio personale della supermodella non c'è solo quel capo, per la gioia delle sue figlie. È mamma di Caspar nato nel 2003 e di due bambine: Clementine Poppy classe 2004 e Cosima Violet classe 2010. "Ho conservato tanti pezzi nel corso degli anni, compreso il mio abito da sposa Valentino. Adesso anche le mie figlie stanno iniziando a indossare i miei capi vintage, ma con uno stile tutto loro. Adoro guardare come mettono insieme gli abiti" ha detto.