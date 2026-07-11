Micromance: non servono dimostrazioni eclatanti, l’amore oggi sta nei piccoli gesti quotidiani

Essere romantici oggi significa puntare meno su grandi gesti eclatanti e più sulla cura quotidiana: piccoli gesti e semplici attenzioni che fanno la differenza.

Siamo cresciuti a pane e romanticismo tra film sdolcinati e commedie a lieto fine. E il risultato sono aspettative decisamente troppo alte, la ricerca di voler replicare quei perenni "happy ending" anche nella propria vita. Ma paragonare la vita vera con una serie tv, è una sfida persa in partenza. Dietro le illusioni cinematografiche ci sono copioni scritti a tavolino, personaggi costruiti per fare breccia nei cuori del pubblico, per tenerli incollati allo schermo con gli occhi a cuoricino, in trepidante attesa di un bacio, di un sì, di una proposta di matrimonio, di un gesto eclatante.

Ve lo ricordate Gossip Girl? Chuck Bass volò dritto a Parigi solo per procurarsi i macarons Pierre Hermé preferiti di Blair. E che dire di Joey che dichiara il suo amore a Peacy e parte con lui in barca, così senza pensarci due volte pur di non doversi separare da lui per un'estate intera. Qualcosa di anche solo lontanamente simile è realmente e realisticamente possibile oggi? Certo, gli eterni romantici e i sognatori esistono e meritano la loro favola, ma rincorrerla chiudendo gli occhi sul resto, potrebbe non essere una mossa vincente.

C'è anche chi sceglie una strada diversa. Disillusione? Cisnismo? Sfiducia? Eccesso di realismo? Chi può dirlo. Potrebbe anche solo essere accontentarsi. Fatto sta che i grandi gesti eclatanti stanno passando di moda. Le vite frenetiche di oggi, la poca propensione a impegnarsi davvero, hanno portato al Micromace. Il termine nasce dall'unione di: micro (piccolo) e romance/romancing (romanticismo, corteggiare.).

Il vero lusso oggi non è una dedica fatta nel cuore della notte su un muro, un flash mob per fare la proposta di matrimonio, la cena al ristorante stellato per festeggiare l'anniversario, il regalo costoso. Oggi l'apice sta tutto nei piccoli gesti di cura quotidiani, quelle piccole cose apparentemente inutili o banali, capaci però di svoltarti l'umore e la giornata.

Forse proprio perché le vite si sono fatte difficili e ci si sente spesso soli e sopraffatti, abbiamo capito il potere che si nasconde dietro un "Il caffè è pronto", "Ti ho preparato il pranzo", "Trovi il pieno già fatto in macchina". Nulla di teatrale, nulla di instagrammabile forse, nulla di patinato: solo qualcosa di sentito che arriva dal cuore e arriva dritto all'altro cuore, rendendo la vita un po' più leggera, un po' più sopportabile.

"Meno è meglio", insomma: ma non significa fare il minimo indispensabile, né lasciarsi andare o non voler più sorprendere la persona che si ha accanto. Significa saper cogliere quelle piccolezze, quei momenti o quei gesti, che dietro l'apparente semplicità riescono invece a rafforzare la connessione e l'intimità. A volte basta anche solo un "Scrivimi quando sei a casa" scritto da un amico quando si torna a casa dopo una serata al cinema o un video stupido inviato per strappare un sorriso. Perché Micromancing riguarda ogni relazione, non solo quella amorosa: riguarda tutte le forme di affetto che meritano cura e attenzioni.

Essere romantici oggi significa aver compreso il segreto per scongiurare i pericoli della routine: è insidiosa, può allontanare due persone troppo prese tra lavoro, impegni, incombenze varie, responsabilità, distrazioni. Dietro a tutte queste cose a volte si perde la connessione quotidiana, il filo che tiene uniti e vicini giorno dopo giorno. L'approccio spontaneo e semplice del Micromance, invece, incentiva la complicità, ha un grande impatto, perché costante e continuativo nella sua piccolezza. È meno spettacolare nell'immediato forse, ma fa la differenza sul lungo termine.