Claudia Schiffer diventa una Barbie con l’abito Versace (ma la bambola era già uscita 3 anni fa) La Barbie Signature ispirata alla modella Claudia Schiffer è la prima dedicata a una top model degli anni Novanta. La bambola torna disponibile in edizione limitata a tre anni dal suo debutto.

A cura di Arianna Colzi

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barbie Signature Claudia Schiffer

La top model Claudia Schiffer diventa una Barbie. In quello che è stato un anno d'oro per la bambola più famosa di tutti i tempi, grazie al film di Greta Gerwig, la Mattel ha dedicato una Barbie Limited Edition a una delle modelle più famose degli anni Novanta: Barbie Signature Claudia Schiffer. Il 2023 è stato, infatti, anche l'anno che ha segnato il ritorno delle top model, da Linda Evangelista a Naomi Campbell, celebrate anche in una serie tv The Super Models. Serie che aveva fatto scalpore anche per l'assenza di Claudia Schiffer che ora si gode un omaggio iconico.

Claudia Schiffer con la Barbie

La Barbie Claudia Schiffer

L'icona della moda anni Novanta Claudia Schiffer veste i panni della bambola bionda più famosa al mondo. Lo stesso prodotto era uscito, sempre in versione limitata, nel 2020, in occasione dei 50 anni della top model. La bambola, già acquistabile in Italia e nel mondo, è una vera chicca per tutti i collezionisti e per gli appassionati di moda. Infatti, la Barbie non è solo un tributo a Claudia Schiffer, ma anche un omaggio al compianto e mai dimenticato Gianni Versace, la cui carriera si è legata per anni a quella della modella tedesca. Barbie Signature Claudia Schiffer indossa un abito blu dall'ampia gonna che riprende un look memorabile della sfilata Versace Haute Couture Autunno Inverno 1994-95.

Claudia Schiffer con la Barbie

La storia del look firmato Versace di Claudia Schiffer

"Barbie perfection" ha commentato Donatella Versace sotto il post in cui Claudia Schiffer si ritrae con la sua Barbie Signature. La designer, sorella di Gianni Versace, ricorda bene come la modella tedesca fosse una vera musa per il fratello. Uno dei momenti più memorabili della carriera ricca di successi di Schiffer è stata proprio quella sfilata della collezione Alta Moda 1994-1995 durante la quale indossava un abito di un azzurro che ha fatto la storia della moda. Un corsetto semplice sbocciava in una gonna a pieghe semi trasparente dalla luce inconfondibile: a ogni passo della Schiffer, la texture luccicante dell'abito brillava sempre di più en pendant con gli occhi azzurri della modella.

Barbie Claudia Schiffer

Claudia Schiffer ha presentato la bambola in una serie di scatti postati sul suo Instagram, dove lei stessa indossa nuovamente il magnifico abito Versace. La Barbie in questione è già disponibile per l'acquisto e costa 149,99 euro.

Barbie Claudia Schiffer