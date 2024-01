Margot Robbie sfoggia un look vintage Chanel indossato da Claudia Schiffer Margot Robbie per un red carpet a Los Angeles riproduce un celebre look Chanel sfoggiato da Claudia Schiffer nel 1995: la storia di un outfit che già parlava di Barbiecore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Margot Robbie

Margot Robbie è la star indiscussa di questa stagione degli Awards, ossia quel periodo dell'anno, tra febbraio e marzo, che comincia con i Golden Globes e termina con gli Oscar. In questi due mesi negli Stati Uniti si tengono una serie di eventi e altri premi che coinvolgono le star e gli addetti ai lavori dell'industria del cinema. L'attrice australiana, produttrice e protagonista di Barbie, non smette di stupire anche sul red carpet degli AFI Awards, i premi dell'American Film Institute, dove ha sfoggiato un completo Chanel d'archivio.

Margot Robbie agli AFI Awards a Los Angeles

Margot Robbie riporta sul red carpet un look del 1995

Dopo aver indossato uno splendido abito rosa custom made Armani Privé ai Golden Globes, in pieno mood Barbiecore, Margot Robbie continua a dare prova di un'eleganza senza tempo. Con l'aiuto del suo stylist Andrew Mukamal, l'attrice sfoggia un look d'archivio Chanel. Il brand francese è uno dei più amati dalla diva australiana, che l'ha scelto in numerose occasioni.

Margot Robbie in vintage Chanel

Il completo è composto da una blusa crop arancio e una minigonna a campana nera, impreziosita da un ciondolo oro con il logo di Chanel. I bottoni centrali della blusa sbocciano dando vita a una spilla gioiello a forma di fiore, illuminata da pietre colorate sui singoli petali. L'abito viene dalla collezione Primavera/Estate 1995, disegnata da Karl Lagerfeld, all'epoca già Direttore Creativo di Chanel.

Claudia Schiffer per Chanel P/E 1995

Il look Chanel indossato da Claudia Schiffer

Si tratta di uno dei look più iconici della storia di Lagerfeld alla guida del brand parigino, questo anche grazie al fatto che a indossarlo sulla passerella è stata Claudia Schiffer, una delle top model più amate degli anni Novanta. Oltre a sfoggiarlo in occasione della sfilata, Schiffer è stata protagonista anche della campagna pubblicitaria della collezione P/E 1995, scattata dallo stesso Lagerfeld. Una campagna i cui scatti ricordano e rievocano il Barbiecore oggi così in voga. In diverse occasioni, infatti, lo stylist Andrew Mukamal e Margot Robbie hanno dichiarato di prendere ispirazione dai look della Schiffer frutto della sua collaborazione con Chanel. Non ci resta che aspettare e scoprire cosa l'attrice di Barbie sceglierà per il red carpet degli Oscar.

Claudia Schiffer per Chanel fotografata da Karl Lagerfeld