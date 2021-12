Claudia Gerini compie 50 anni: osa con l’abito in pizzo trasparente (ed è più bella che mai) Claudia Gerini torna al cinema nel film “Diabolik”. A 50 anni è più bella che mai: una donna matura e consapevole, che non ha paura di osare anche con i look.

A cura di Beatrice Manca

foto dell’account @diabolikfilm

Attrice, doppiatrice, conduttrice e ora anche regista: la talentuosa Claudia Gerini oggi compie 50 anni. Sembra solo ieri che interpretava Jessica, la procace moglie di Carlo Verdone in Viaggi di Nozze: oggi la ritroviamo sul grande schermo nel film Diabolik, accanto a Luca Marinelli e a Miriam Leone (un'elegantissima Eva Kant, anche sul red carpet). Claudia Gerini oggi è più bella che mai, una donna matura e consapevole, che non ha paura di osare: alla prima del film ha sfoggiato un abito semi trasparente in pizzo nero, dimostrando che l'età è solo un numero.

L'abito in pizzo nero di Claudia Gerini

Per la premiere milanese del film Diabolik, Claudia Gerini ha scelto un abito semitrasparente nero che non sfigurerebbe nell'armadio della ladra Eva Kant. Il vestito era un capolavoro di pizzo macramé ricamato in filo di lana e cotone, con il collo alto e le maniche lunghe. Si tratta di una creazione di Ermanno Scervino della collezione Autunno/Inverno 2021-22.

abito Ermanno Scervino

Per completare il look ha scelto un paio di orecchini preziosi con cerchi concentrici dorati e una pietra preziosa al centro, firmati Marco Bicego. Il tocco da vera diva? Il raccolto con onde retrò e il rossetto rosso fuoco abbinato allo smalto.

gioielli Marco Bicego

Lo stile deciso e sensuale di Claudia Gerini

Solare, determinata e talentuosa, Claudia Gerini è una delle attrici più amate del cinema italiano. Dopo una vita passata a cambiare pelle sul set per interpretare personaggi sempre diversi, i cinquant'anni non le fanno paura: sul red carpet è più decisa e sensuale che mai, tra trasparenze e abiti aderenti che valorizzano la sua forma invidiabile. Per la conferenza di stampa di presentazione del film ha scelto un altro look firmato Ermanno Scervino, un tubino aderente senza maniche, in un elegante color sabbia. La dimostrazione che la moda deve essere libertà e divertimento, a tutte le età.