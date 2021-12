Claudia Gerini compie 50 anni: la festa di compleanno è col miniabito rosso di paillettes Claudia Gerini ha festeggiato i 50 anni a ritmo di musica, ballando con gli amici fino a notte fonda. Ha scelto un look mozzafiato.

A cura di Giusy Dente

Instagram Stories @geriniclaudia

Claudia Gerini, 50 anni e non sentirli! L'attrice ha festeggiato in grande stile il suo compleanno e lo ha fatto assieme ai suoi più cari amici, scatenandosi a ritmo di musica per tutta la notte. La serata si è svolta all'indomani di una giornata molto importante per lei. La neo 50enne, infatti, ha preso parte alla premiere milanese del film Diabolik, in qualità di membro del cast. Come sempre non è passata inosservata con la sua bellezza. Ha scelto un abito nero semitrasparente, perfetto per omaggiare Eva Kant (interpretata nel film da Miriam Leone). L'attrice negli anni si è imposta col suo stile sensuale e deciso, che ha confermato anche in occasione del suo 50esimo compleanno, ma in chiave decisamente più festaiola.

Claudi Gerini e Emanuele Simeoli, Instagram @simeoliemanuele

Claudia Gerini, bellezza senza età

Claudia Gerini è una delle attrici italiane più apprezzate del nostro panorama cinematografico. Nel suoi 30 anni di carriera è stata protagonista di pellicole di successo, ha lavorato coi più grandi attori e registi (in primis Carlo Verdone, che ha rappresentato per lei la svolta) e il suo talento è stato più volte sancito da riconoscimenti e premi. Ha vinto anche un Nastro d'Argento e un David di Donatello.

Instagram Stories @geriniclaudia

Si è cimentata negli anni non solo come attrice, ma anche come regista, doppiatrice e cantante, imponendosi per talento e fascino. La sua è la bellezza di una donna che non ha stravolto la propria immagine a colpi di chirurgia. Benché si sia vociferato di alcuni interventi (seno e labbra) resta una bellezza allineata ai suoi anni, che porta con consapevolezza, fierezza e disinvoltura, senza che gli -anta costituiscano un impedimento ad esprimersi a pieno. Anche quando si tratta di osare con un abitino di paillettes!

in foto: Claudia Zanella e Claudia Gerini, Instagram @claudiazanella

Il look per i 50 anni

L'attrice ha festeggiato assieme agli amici il 50esimo compleanno. È stata una serata all'insegna della musica e del divertimento, come testimoniato su Instagram sia dalla Gerini che dagli altri invitati. Erano presenti amici nuovi e di vecchia data, tra cui Milena Miconi, Elena Santarelli, Sabrina Impacciatore, Anna Ferzetti, Claudia Zanella e Roberta Pitrone. Il look della festeggiata non poteva assolutamente passare inosservato. Ha osato con un miniabito rosso fragola di paillettes che ne ha messo in risalto le gambe, abbinato a décolleté con tacco alto dello stesso colore e calze a rete.

Instagram Stories @geriniclaudia

Ha ballato fino a notte fonda, godendosi la serata. Ma sulle sue qualità di danzatrice nessuno ha dubbi, come ha dimostrato cimentandosi anche A Ballando con le stelle, dove ha ottenuto l'approvazione di giudici e pubblico infiammando tutti con un tango sensuale in miniabito di pizzo nero, con tanto di rosa rossa in bocca.