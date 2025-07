Chiara Nasti cambia look: con l’estate è tempo di treccine rosa

Cambio look per Chiara Nasti, che per dare un tocco di stile e di colore all’estate ha scelto delle treccine rosa.

Un po' per praticità, un po' per la voglia di vedersi diverse con la bella stagione, l'estate è un momento cruciale per le fan dei cambi look o per chi vuole sperimentare, una volta tanto, un azzardo. In questo periodo dell'anno anche i più fedeli alle chiome lunghe subiscono la tentazione del taglio corto: sbarazzino, fresco, allegro, che richiede poca manutenzione, a prova di caldo e sudore. Ma il caschetto o il pixie cut non sono le uniche soluzioni, come dimostra Chiara Nasti.

Il nuovo hair look di Chiara Nasti

Chiara Nasti qualche giorno fa si è aperta, con fan e follower, su un tema molto delicato. L'influencer ha ammesso di aver sofferto molto nell'ultimo periodo, in particolare dopo la nascita della figlia Dea, la secondogenita avuta con Mattia Zaccagni. Sono subentrati degli attacchi di panico che hanno reso necessario un percorso con un professionista, per uscire da quel tunnel buio fatto di paure. Ora ha ritrovato se stessa, ha ritrovato le energie e si sente nuovamente capace di cogliere tutto il bello della vita.

Dopo il lungo sfogo pubblicato sui social, ha anche condiviso degli scatti recenti in cui sorridente sfoggia il suo look estivo. Il suo cambio look è all'insegna delle treccine colorate. Questa soluzione è perfetta per chi non vuole tagliare i capelli, ma preferisce comunque tenerli raccolti d'estate, in modo ordinato ma al tempo stesso trendy. L'influencer ha optato per delle trecce lunghe, in cui i suoi capelli biondi si intrecciano a capelli rosa.

Leggi anche Il look di coppia dell'estate è total white come quello di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Per impreziosire il beauty look ha anche aggiunto degli anellini. Questi cerchietti sulla testa sono la mania del momento: sono come dei piercing, che si applicano tra le ciocche per dare un tocco di luce, per aggiungere un dettaglio stiloso. È l'hairlook sfoggiato da Clara nel video con Fedez: sono perfetti per rendere più originale un semplice chignon, una coda di cavallo o semplicemente delle onde morbide. Insomma, sono il dettaglio trendy del momento e non poteva certo sfuggire al radar di una fashion addicted come Chiara Nasti.