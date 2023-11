Chiara Ferragni ricorda i primi appuntamenti con Fedez: i biglietti ritrovati durante il trasloco Chiara Ferragni è alle prese col trasloco e ha ritrovato alcuni dolci ricordi dei suoi primi appuntamenti con Fedez: ecco quali sono.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è alle prese con il trasloco: ha più volte immortalato le scatole, i trolley e gli arredi impacchettati, annunciando che quella appena passata è stata l'ultima domenica trascorsa nella vecchia casa. Presto con il resto della famiglia si trasferirà nella nuova abitazione milanese a City Life, i cui interni sono stati spesso mostrati sui social dopo la ristrutturazione, dal salotto col divano circolare alle camerette per i bimbi, fino ad arrivare alla stanza cinema. La cosa particolare è che mentre faceva ordine tra le cose da portare l'imprenditrice ha ritrovato dei dolcissimi ricordi risalenti ai primi appuntamenti col marito Fedez: ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni, i ricordi ritrovati durante il trasloco

Chi ha affrontato un trasloco almeno una volta nella vita sa bene che si tratta di un'attività non poco stressante, visto che il più delle volte si tende ad accumulare in casa oggetti di ogni tipo che si finiscono per ritrovare solo in fase di trasferimento. Chiara Ferragni, ormai alle prese con i pacchetti da quasi una settimana, sembra averlo capito, anche se gli innumerevoli scaffali della vecchia abitazione le hanno riservato una piacevole sorpresa: al loro interno custodiva ancora alcuni dolci ricordi dei primi appuntamenti con Fedez. Naturalmente non ha potuto fare a meno di condividerli sui social, dando prova del fatto che fin dall'inizio sentiva un legame speciale con il rapper.

La prima foto social di Chiara Ferragni e Fedez nel 2016

Il bigliettino del primo appuntamento con Fedez

Quali sono i ricordi conservati da Chiara? Innanzitutto il ticket del parcheggio che le fu consegnato nel luogo del primo appuntamento: i due si incontrarono a Palazzo Parigi, un noto hotel di lusso dotato di ristorante e Spa nel centro di Milano che garantisce una certa privacy ai suoi ospiti.

Il ricordo del primo appuntamento

L'altro dolce bigliettino ritrovato è un semplice post-it applicato sul lato di un quadro di Chiara e scritto personalmente da Fedez. "Io sono qui" e la firma con tanto di cuore finali: queste furono le parole usate dal cantante per "lasciare" un dolce segno nella quotidianità dell'imprenditrice quando la relazione era agli albori. Insomma, che i due si aspettassero o meno che quegli appuntamenti avrebbero dato vita a una meravigliosa famiglia, non importa, ora sono pronti per trascorrere il resto dei loro giorni fianco a fianco.