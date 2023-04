Chiara Ferragni indossa una zucca: la storia dell’iconica borsa di lusso diventata virale Sì, la borsa di Chiara Ferragni ha proprio la forma di una zucca. Fa parte di una delle collezioni griffate più chiacchierate e virali del momento.

A cura di Giusy Dente

"Giornata impegnativa ma mi sento felice" ha scritto Chiara Ferragni, mostrando sui social e fan e follower il look del giorno. Per affrontare al meglio questo giovedì ha puntato su un outfit chic ed elegante all'insegna del nero e dell'oro, ma ha giocato con gli accessori per renderlo speciale. Ha infatti aggiunto un tocco di colore: e non uno qualsiasi! Ha infatti puntato su una borsa iconica, di una collezione chiacchieratissima al momento e molto ambita dalle celebrità, perché segna un livello altissimo di contaminazione moda-arte.

Perché Chiara Ferragni indossa una zucca

Sì, è proprio una zucca: la borsa di Chiara Ferragni ha una forma particolare che però ha un significato ben preciso. L'accessorio fa parte di una prestigiosa collaborazione che porta i nomi di Louis Vuitton e Yayoi Kusama: da un lato la Maison francese del lusso, dall'altro un'artista giapponese di fama mondiale. Non è la prima volta che i due danno vita a una capsule collection: dieci anni fa c'era stato il loro primo incontro, quando alla guida del brand c'era Marc Jacobs in qualità di direttore creativo.

Le borse del 2012 continuano ancora oggi ad essere molto ricercate dai collezionisti e dai fashion addicted, per il loro grande valore artistico. Anche nella collaborazione uscita a gennaio 2023 tornano gli elementi emblematici della Maison, uniti alle forme care all'artista. Yayoi Kusama è particolarmente famosa per i suoi pois colorati e appunto per le zucche. Sono elementi ricorrenti nelle opere dell'artista: disegni, installazioni, sculture.

Una delle ultime realizzate è un'enorme zucca esposta a Parigi a Place Vandome. Per Yayoi Kusama le zucche simboleggiano positività, stabilità, generosità ed equilibrio. Affondano le radici nel periodo dell'infanzia, quando viveva coi genitori agricoltori e passava le giornate a disegnare zucche, di cui la sua casa era circondata. Avevano precocemente attirato la sua attenzione per il loro colore, per la forma e per la sensazione che le davano al tatto.

in foto: LV x YK Pumpkin Bag

Quanto costa la borsa di Chiara Ferragni

Il dialogo creativo tra Louis Vuitton e Yayoi Kusama passa attraverso una coloratissima capsule collection pensata per lui e per lei, che comprende capi di abbigliamento e accessori impreziositi dai motivi iconici di entrambi. Le borse sono le grandi protagoniste della limited edition, amatissime dalle influencer e diventate virali in breve tempo per i colori sgargianti, i pois, le forme originali. Quella di Chiara Ferragni è la LVxYK Pumpkin Bag.

Realizzata in pelle goffrata e stampata con l'iconico motivo Monogram della Maison, ha la forma di una zucca, che è invece il tema ricorrente dell'opera dell'artista. La chiusura magnetica ha la forma del gambo di zucca. È un vero e proprio pezzo da collezione che Chiara Ferragni non poteva non possedere! Al momento non è disponibile online, ma il prezzo associato è pari a 12.200 dollari, cioè 11 mila euro.