Chiara Ferragni in Lapponia coi figli: Leone e Vittoria in tute da sci incontrano Babbo Natale Chiara Ferragni ha portato i figli a Rovaniemi. Qui i bambini hanno fatto un incontro speciale: hanno conosciuto Babbo Natale, che vive proprio lì in Lapponia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

L'incontro con Babbo Natale

Vacanza in pieno stile natalizio per Chiara Ferragni, volata in Lapponia coi figli. Con l'influencer ci sono anche la madre Marina Di Guardo, la sorella Valentina col fidanzato, la sorella Francesca col marito e il figlio Edoardo. Hanno scelto il luogo perfetto per questo periodo dell'anno, per cominciare a respirare aria di Natale. Proprio qui, infatti, completamente immerso nella neve, c'è il villaggio di Babbo Natale, dove ovviamente i più piccoli hanno potuto fare la conoscenza del vecchietto vestito di rosso e con la barba bianca.

La famiglia Ferragni a Rovaniemi

Il Natale è arrivato presto, per Chiara Ferragni e figli. L'influencer ha addobbato casa con albero e due presepi già a metà novembre, non resistendo al fascino di questa festa. Ma per calarsi completamente nella magica atmosfera natalizia ha ben pensato di andare proprio alla fonte ed è volata con la famiglia a Rovaniemi, in Finlandia.

Vittoria

La città si trova a 6-7 km a sud della linea del Circolo Polare Artico e viene definita la città natale ufficiale di Babbo Natale. Proprio qui, infatti, c'è un parco a tema, il Santa Park, che riproduce la caverna di Babbo Natale. C'è persino un ufficio postale, dove giungono lettere da ogni parte del mondo: i bambini indirizzano a Santa Claus i loro desideri.

Chiara Ferragni

Rovaniemi è conosciuta anche perché si possono ammirare delle bellissime aurore boreali difatti la famiglia non si è persa questa esperienza, testimoniandola sui social con una serie di foto lo spettacolo della natura che è esploso di notte davanti ai loro occhi. Per i piccoli Leone, Vittoria ed Edoardo invece, l'esperienza più bella è stata certamente l'incontro con Babbo Natale.

Chiara Ferragni e Vittoria

La foto di Leone e Vittoria con Babbo Natale

La tradizione vuole che i bambini scrivano una lettera a Babbo Natale, elencando i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. Quest'anno la piccola Vittoria si è sbizzarrita con le richieste! Chiara Ferragni ha mostrato a fan e follower sui social la lista dei desideri della piccola, i cui desideri spaziano dalla casa per le bambole a un maiale col guinzaglio!

Leone

Lei e il fratellino Leone hanno avuto la possibilità di incontrare il vero Babbo Natale, a Rovaniemi. Con le tute da sci sono entrati in casa sua e hanno fatto una foto ricordo insieme, da custodire come un tesoro. La tuta da sci con stampa astronauta di Leone è Polaris di Molo. Lilla quella di Vittoria invece, dello stesso brand. Costano circa 250 euro ciascuna. Look total white per Chiara Ferragni invece, con gli scarponcini di pelo effetto yeti.

Chiara Ferragni, Leone e Vittoria con Babbo Natale