Chiara Ferragni, il look in vacanza non convince i fan: “Mi dicono che sembra un pigiama” “Sembro in pigiama?” ha chiesto Chiara Ferragni ai fan. Molte persone infatti le hanno detto che sembrava fosse uscita di casa con un completino da notte.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è stata qualche giorno lontana dal marito e dai figli: è volata a Mykonos per un'occasione speciale. Ha festeggiato l'addio al nubilato della sorella Francesca, che a settembre sposerà il fidanzato Riccardo Nicoletti. Nella valigia del weekend l'influencer ha inserito ovviamente tanti bikini e ha alternato look pratici e comodi "da turista" per il giorno e outfit trendy e glamour per la sera. Uno in particolare ha attirato qualche critica.

La valigia di Chiara Ferragni

Nei tre giorni trascorsi a Mykonos, Chiara Ferragni ha dato il meglio in quanto a look. Sia lei che la sorella Valentina faranno da damigelle alla sposa, nel giorno del sì. Tutte e tre per la prima serata sull'isola hanno puntato su eleganti creazioni in raso firmate Atelier Emè: il brand che le vestirà per il matrimonio le ha accompagnate anche nell'avventura dell'addio al nubilato. Hanno coordinato gli outfit all'insegna delle gambe in primo piano la seconda sera: tutte e tre in minigonna.

Audace il look dell'influencer per l'ultima sera sull'isola, con tubino bianco aderente e schiena nuda. Durante il giorno, la sposa e le amiche si sono godute il sole e il mare, sulle spiagge di Mykonos: spazio dunque a bikini sparkling e coloratissimi. C'è una scelta di stile che però proprio non è piaciuta: quella sfoggiata per un giro in città.

Chiara Ferragni esce in pigiama

"Siamo andati a fare un giro a Mykonos città, io avevo questo look e tutti dicono che sembra un pigiama": queste le parole di Chiara Ferragni, che su TikTok ha raccontato la sua giornata sull'isola e mostrato l'outfit "della discordia". Per la passeggiata con gli amici ha infatti indossato un completino a sfondo bianco con piccoli fiorellini colorati: un paio di pantaloncini con canotta crop coordinata. Ha completato l'outfit, decisamente fresco e comodo, con mini bauletto a mano di Louis Vuitton, occhiali da sole Bossy Eye con montatura bianca di Chiara Ferragni Brand e sneakers. È stato proprio il completino a non convincere i presenti. "Sembro in pigiama?" ha chiesto l'imprenditrice. E in effetti molti follower si sono mostrati d'accordo.