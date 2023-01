Chiara Ferragni e il reggiseno ‘piercing’: la sua lingerie preferita è nera con i laccetti Elegante e senza tempo, la lingerie nera è la preferita di moltissime donne, inclusa Chiara Ferragni: sui social l’imprenditrice digitale posa con reggiseno con i laccetti e slip trasparenti.

A cura di Beatrice Manca

Per Chiara Ferragni è iniziato un periodo emozionante e denso di impegni: tra pochi giorni salirà sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice, affiancando Amadeus al Festival di Sanremo. L'influencer e imprenditrice digitale è volata a Parigi per dare gli ultimi ritocchi agli abiti e ha svelato i brand che la vestiranno: Dior e Schiaparelli, Maison fondata da una stilista italiana. Tra un fitting e l'altro, però, si rilassa in lingerie: avete notato il nuovo reggiseno ‘piercing'?

Chiara Ferragni e la lingerie perfetta per San Valentino

L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha un rapporto molto positivo con il proprio corpo e ama posare in lingerie sui social, ignorando (o rispondendo a tono) a chi la critica. Di recente ha posato sui social indossando un completino nero con i laccetti, composto reggiseno con orlo smerlato e un paio slip con inserti trasparenti. Il look è firmato Intimissimi, brand di cui è testimonial. "Sono sempre nel mood per la lingerie nera", ha scritto nella caption: sono le prove generali per San Valentino?

Chiara Ferragni indossa Intimissimi

Il reggiseno con piercing dorato di Chiara Ferragni

Il completino scelto dalla regina delle influencer ha un dettaglio molto particolare sul reggiseno: una fascia sotto le coppe chiusa da un gancetto dorato, una specie di "piercing" a forma di ferro di cavallo posizionato proprio sullo sterno. Portafortuna o dettaglio gioiello? Nel dubbio scommettiamo che il modello scelto da Chiara Ferragni è uno dei più amati dell'inverno: elegante e senza tempo, la lingerie nera è sempre la scelta più chic.