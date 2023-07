Chiara Ferragni con mamma, sorelle e figli: fiori e stampa vichy per il dolce ritratto di famiglia A poche ore dall’addio alla cagnolina Matilda, le donne di casa Ferragnez si sono riunite sul Lago di Como e si sono lasciate immortalare per un adorabile ritratto di famiglia: ecco i look trendy e coordinati scelti per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni questo weekend non è stato dei migliori: ha dovuto dire addio a Matilda, la cagnolina che le faceva compagnia da ormai 13 anni e che le aveva fatto addirittura da "Cupido" nella storia d'amore con Fedez. Per fortuna ad aiutarla ad affrontare il dolore c'è la famiglia, che si è riunita nella sua nuova casa sul Lago di Como per rendere un po' più sopportabile questo momento di grande tristezza. Per l'occasione l'imprenditrice con le sorelle, la mamma e i figli ha posato per un adorabile ritratto, nel quale non sono mancati i dettagli glamour e coordinati.

La reunion di famiglia dopo l'addio a Matilda Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a documentare la sua quotidianità sui social dopo la morte di Matilda e lo ha fatto con un album dedicato alla famiglia postato accanto all'emoticon di un cuoricino rosa. Al di là delle tenere foto di Leone e Vittoria, ad attirare le attenzioni dei followers è stato lo scatto che ritrae tutte le donne di casa Ferragni con i loro figli. Chiara, Francesca, Valentina, Marina di Guardo e i piccoli si sono ritrovate sul Lago di Como e hanno posato fianco a fianco mentre si abbracciano sorridendo. Si sarà trattata di una reunion per sostenere Chiara dopo la recente perdita o semplicemente di un evento organizzato per salutarsi prima delle vacanze?

I look coordinati di Chiara, mamma e sorelle

L'unica cosa certa è che per il ritratto di famiglia le donne di casa Ferragni non hanno rinunciato al glamour, approfittandone per vestirsi in coordinato. Chiara e Valentina hanno puntato sulla stampa vichy con i quadretti colorati, la prima con un bikini, la seconda con un minidress a balze. Francesca ha preferito un maxi dress decorato all-over con una romantica fantasia floreale, mentre mamma Marina ha sfoggiato un vestito nero ma con un ricamo a fiori sulla gonna. Costume a fantasia per Leone, t-shirt arcobaleno per Edoardo: sebbene l'assenza di baby Vittoria si faccia sentire, i due si sono aggiudicati il titolo di "mascotte" della famiglia.