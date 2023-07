Fedez e l’addio a Matilda: “Mi hai fatto conoscere Chiara, sei stata la nostra prima bimba” Dopo l’annuncio di Chiara Ferragni della morte della cagnolina Matilda, sua fedele amica a quattro zampe da più di un decennio, è arrivato anche il post di Fedez. Il noto cantante ha rimarcato l’importanza della Mati nelle vite loro e dei figli Leone e Vittoria.

A cura di Redazione Spettacolo

Dopo l'annuncio di Chiara Ferragni della morte della cagnolina Matilda, sua fedele amica a quattro zampe da più di un decennio, è arrivato anche il post di Fedez. Il noto cantante ha rimarcato l'importanza della Mati nelle vite loro e dei figli Leone e Vittoria. I bambini erano spesso in sua compagnia e i video della loro quotidianità rimarranno nella memoria affettiva di tutta la famiglia. Matilda era anche presente nella sigla della serie Ferragnez e nella canzone Vorrei ma non posto, diventata ben presto una hit: "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John", cantava Federico Lucia. Era il 2016.

Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti, “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton” e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni. Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già.

Chiara Ferragni si è spesa in un lungo post per ricordare la cagnolina Matilda, alla quale nel 2020 era stato diagnosticato un tumore dopo una crisi epilettica. Un cane che ha fatto parte della loro vita social e che aveva un suo profilo, seguita da migliaia di followers anche per le sue interazioni con Leone e Vittoria. La nota influencer più volte ha rimarcato il suo attaccamento alla Mati, che l'ha accompagnata nelle sue avventure lavorative da prima che conoscesse Fedez e mettesse su famiglia con lui.