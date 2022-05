Chiara Ferragni con la sigaretta e i camperos: la foto inedita dell’inizio della relazione con Fedez Chiara Ferragni ormai è un’icona di stile planetaria, ma chi ricorda l’influencer all’inizio della sua carriera? Eccola nel 2016 con un look total denim e una chioma alla Brigitte Bardot.

A cura di Beatrice Manca

La sigaretta tra le labbra, i capelli biondi spettinati, il trucco marcato sugli occhi: nell'ultima foto condivisa su Instagram Chiara Ferragni è veramente irriconoscibile. L'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram una rara foto di sei anni fa in cui posa con un look total denim e la sigaretta. Un bel cambio di passo rispetto agli ultimi sfavillanti look del Met Gala, come l'abito nero vintage del red carpet e il sensuale minidress rosa dell'after party. La foto, rivela, è stata scattata in un momento molto speciale della sua vita.

La foto di Chiara Ferragni con la sigaretta

Chiara Ferragni ormai è una veterana di Instagram: oggi è un'icona di stile planetaria e madre di due bambini, ma chi ricorda l'influencer all'inizio della sua carriera? Chiara Ferragni ha iniziato il suo percorso con un blog, The Blonde Salad, che le ha aperto le porte del mondo della moda. Da lì si è trasferita sui social, dove con intuito e dedizione ha costruito un impero. Di tanto in tanto condivide con i follower alcuni scatti del passato: foto che strappano un sorriso a chi la segue dai primi tempi e che lasciano a bocca aperta i follower più recenti. Oggi, per esempio, ha condiviso un ricordo del 2016 in cui posa in stile Brigitte Bardot seduta a terra contro una parete di mattoni, con un look total denim: camicia e giacca di jeans, con stivali camperos argentati. Lo stile era molto diverso: capelli mossi e spettinati di un biondo più scuro, trucco scuro sugli occhi e…una sigaretta tra le labbra! Ovviamente si tratta di un accessorio di scena per la foto, perché Chiara Ferragni non fuma. Lei stessa ha scritto nella caption: "Io non fumo ma quanto è cool questa foto del 2016?"

Chiara Ferragni nel 2016

Lo scatto all'inizio della relazione con Fedez

La foto non è stata scelta a caso: come spiega lei stessa, è stata scattata all'inizio della sua relazione con Fedez, quando iniziarono ad uscire insieme al riparo dagli occhi della stampa. Nell'estate del 2016 uscì il singolo galeotto "Vorrei ma non posto", con la frase da cui tutto ha avuto inizio: "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton…". Pochi mesi dopo, in autunno, la coppia postò la prima foto insieme. Da allora molte cose sono cambiate: lei e Fedez si sono innamorati e sposati e oggi sono orgogliosi genitori di due bambini. Cosa non è cambiato? L'attitudine cool di Chiara Ferragni, vera icona di stile!