Chiara Ferragni con la canotta trasparente al party d’addio: il tank top è il must della primavera La canottiera è tornata di moda e Chiara Ferragni lo conferma: il tank top trasparente è perfetto per l’estate.

A cura di Beatrice Manca

Che la canottiera sia il capo cult del 2022 era già chiaro guardando le sfilate, ma ora arriva la consacrazione definitiva: Chiara Ferragni ha rilanciato il tank top in maniera glamour e sensuale. Tutto ciò che la regina delle influencer tocca (o posta) diventa una tendenza, e scommettiamo che la canotta a costine trasparente non farà eccezione. L'imprenditrice e influencer ha sfoggiato un look total black che mixa dettagli glamour e rock, perfetto per chi non vuole rinunciare al nero neanche ora che la primavera è entrata nel vivo.

Chiara Ferragni con una borsa Hermés

Chiara Ferragni in total black per il party di Angelo Tropea

Chiara Ferragni condivide spesso sui social i momenti vissuti insieme ai suoi amici più stretti: vacanze, cene, feste di compleanno. Lo ha fatto anche lo scorso weekend in occasione della festa di addio di Angelo Tropea, uno dei suoi amici più cari: Tropea si sta per trasferire da Milano a Roma e ha voluto condividere un'ultima serata in compagnia degli amici di sempre, Ferragni inclusa. Per l'occasione l'imprenditrice ha sfoggiato un look total black con pantaloni ampi con la pence, fissati in vita da una cintura ton sur ton, e un chiodo in pelle tagliato corto alle costole, modello crop. Infine ha completato il tutto con un accessorio griffato: una borsa di Hermés, precisamente una Kelly Pochette in color Chai.

Chiara Ferragni con la canotta nera trasparente

Chiara Ferragni rilancia la canottiera a costine

Il pezzo forte del look però era la canotta nera a costine, con scollatura tonda e bretelle spesse. Quella di Chiara Ferragni è in versione sensuale: leggera e semitrasparente, indossata senza nulla sotto. Insomma, una rivisitazione glamour della classica "maglia della salute", la canotta che si indossava sotto i vestiti per evitare di prendere freddo. In versione da sera il tank top è perfetto per i look estivi e le passerelle l'hanno consacrata capo di tendenza: se lo indossa anche Chiara Ferragni è ora di ripescare le canotte nei cassetti dell'armadio!