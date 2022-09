Chiara Ferragni, cena romantica con Fedez col maglione micro: sfida la censura col cuore sul capezzolo Chiara Ferragni ha “messo in pausa” la sua esperienza alla Milano Fashion Week: ieri sera si è concessa una cenetta romantica col marito Fedez. Cosa ha indossato per l’occasione? Ha puntato sullo stile casual e sensuale con un micro maglione che ha sfidato la censura social.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver passato l'intero mese di agosto a Ibiza con la famiglia al completo. Ha lanciato la collezione Kids del suo brand, sta registrando le nuove puntate della serie The Ferragnez e, come se non bastasse, è anche tra le protagoniste indiscusse della Milano Fashion Week. Ieri, ad esempio, ha dato il via alla sua Settimana della Moda allo show di Fendi, nel cui front-row è apparsa elegante e originale con maxi cuissardes rossi e gilet peloso. In serata, però, ha detto no alle sfilate e si è dedicata al marito Fedez, con il quale si è concessa una cena romantica in pieno stile primo appuntamento.

Il look per l'autunno di Chiara Ferragni

Al motto di "Date night", Chiara Ferragni ha documentato sui social la serata passata con Fedez. I due si sono immortalati in ascensore non appena usciti di casa (e il rapper si è divertito alzandosi sulle punte per raggiungere l'altezza della moglie), poi si sono concessi una cenetta romantica in un ristorante milanese. Cosa ha indossato Chiara per l'occasione? Niente abiti da sera e dettagli principeschi, l'imprenditrice ha preferito lasciare spazio allo stile casual, anche se non ha rinunciato alla sensualità. Ha indossato un paio di jeans over a vita bassa e coi tasconi di Ginevra Mavilla, li ha abbinati a dei décolleté neri col tacco e a un maglione crop della Chiara Ferragni collection, un modello di pelo lilla che verrà presto lanciato sul mercato.

Maglione Chiara Ferragni collection, jeans di Ginevra Mavilla

Chiara Ferragni col micro pull che rivela l'under boob

Nonostante le temperature diventino giorno dopo giorno più rigide, Chiara Ferragni non ha rinunciato a uno dei trend del momento: quello di lasciare l'ombelico in mostra con vita bassa e capi crop. Il maglione micro, in particolare, rivela anche l'under boob, tanto che in una foto in cui si è lasciata immortalare col braccio alzato l'imprenditrice si è dovuta "auto-censurare" con un cuoricino sul capezzolo.

Chiara Ferragni con l’under boob in vista

La particolarità del pull extra crop che forse è passata inosservata? Sul lato sinistro all'altezza del capezzolo è stato ricamato un piercing a cerchietto, accessorio che proprio la Ferragni portava prima delle due gravidanze dei figli Leone e Vittoria. Prima o poi tornerà a indossarlo per davvero?