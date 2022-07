Chiara Ferragni al ristorante con la famiglia: cena di lusso Da Vittorio Chiara Ferragni e le sue sorelle, assieme ai genitori, si sono concesse una cenetta Da Vittorio, rinomato ristorante di Bergamo amatissimo dalle celebrities.

A cura di Giusy Dente

Quando la famiglia Ferragni si riunisce lo fa in grande stile. Stavolta Chiara Ferragni ha scelto uno dei ristoranti più rinomati d'Italia, per una cena con le sorelle Francesca e Valentina. Ed erano presenti anche i loro genitori, Marina Di Guardo e Marco Ferragni (quest'ultimo ha oggi una nuova compagna, da cui ha avuto il quarto figlio). I cinque si sono recati al famoso locale Da Vittorio dei fratelli Cerea, Enrico e Roberto. Il loro ristorante a Brusaporto (Bergamo) è una vera e propria istituzione dell'alta cucina, aperto nel 1966 da papà Vittorio (da qui il nome) e sua moglie Bruna. I due fratelli ne hanno di recente aperto un secondo anche a Milano, precisamente nel quartiere City Life. Un nome una garanzia insomma e sembra che i Ferragnez abbiano parecchio apprezzato la cucina.

Le celebrities amano Da Vittorio

Da Vittorio è un ristorante amatissimo dalle celebrities. Lo hanno frequentato il presidente dell'Inter Steven Zhang, Paola Turani, Michelle Hunziker (che nel 2019 ha festeggiato lì il 42esimo compleanno), Ornella Vanoni, Silvio Berlusconi (che ci è stato a pranzo con la fidanzata Marta Fascina), la pop star Dua Lipa. La cucina del locale è stata premiata con importanti riconoscimenti.

Non a caso il ristorante è stato il primo in Italia ad ottenere le ambitissime tre stelle Michelin, confermate nel 2018. In tutta Italia in 11 possono vantare questo titolo, solo 3 in tutta la Lombardia. Per questo motivo, come è facile intuire, è un posto con prezzi elevati, che offre un'esperienza culinaria di alto livello dagli antipasti ai dessert.

Ferragni al completo a cena Da Vittorio

Enrico e Roberto Cerea hanno personalmente supervisionato le portate della cena e le hanno servite al tavolo dei Ferragni. Ovviamente, Chiara e le sue sorelle hanno testimoniato sui social alcuni momenti, mostrando le prelibatezze che hanno scelto dal menu. Immancabile la tradizionale Orecchia di Elefante (disponibile solo su ordinazione), preceduta dai Paccheri alla Vittorio.

Decisamente d'effetto è la giostra di dolci che ha chiuso la cena, comprendente sia quelli più tradizionali della cucina lombarda che quelli frutto dell'estro creativo dei due chef. Abito viola per Marina Di Guardo, impreziosito da balze trasparenti e ricami, abbinato a sandali neri. Mini dress rosa con scollo a V per la neo mamma Francesca Ferragni, abbinato a sandali bassi scintillanti. Look total black invece per Chiara e Valentina: la prima con bustier e pantaloni, la seconda con abito dai dettagli cut out e maxi scollatura.