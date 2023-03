Chiara Ferragni a cena con Fedez: il body trasparente ha i cuori scintillanti sui capezzoli I Ferragnez hanno superato il periodo difficile affrontato nelle ultime settimane e si sono concessi un weekend all’insegna del relax. Per una cena romantica con Fedez Chiara ha osato in fatto di sensualità: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tornati e sui social non hanno avuto paura di raccontare il momento difficile affrontato nelle ultime settimane. Il primo ad averlo fatto è stato Fedez: dopo un lungo periodo di silenzio social è tornato a postare Stories, parlando apertamente dei problemi di salute mentale che ha dovuto risolvere a meno di un anno dall'intervento contro il tumore al pancreas. Ieri, inoltre, anche Chiara si è aperta con i followers, ammettendo che non è stato semplice reggere il peso dello stress provocato da questi problemi familiari, soprattutto perché nel frattempo ha dovuto portare avanti col sorriso sia la dura esperienza sanremese che gli impegni lavorativi. Nelle ultime ore, però, il sereno sembra essere tornato e la dolce famiglia più amata di Instagram si è concessa un weekend all'insegna del relax.

Il ritorno alla "normalità" dei Ferragnez

Dopo il periodo difficile affrontato, i Ferragnez sono tornati alla "normalità" e a dimostrarlo sono le adorabili foto di famiglia postate nelle ultime ore, nelle quali sia Chiara che Fedez appaiono finalmente felici e spensierati in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto l'imprenditrice che, dopo aver dato il via alla primavera con una camicia crop a righe rosa, ora ha lasciato spazio alla sensualità. Ha trascorso la mattinata all'aperto con i figli, mentre in serata si è concessa una cena romantica col marito, mettendo definitivamente a tacere le voci di gossip che nelle scorse settimane hanno parlato di una presunta crisi di coppia.

Fedez e Chiara Ferragni

Il look da sera di Chiara Ferragni

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per la serata romantica con Fedez? Ha mixato sensualità e glamour abbinando un paio di pantaloni di pelle nera a vita alta a un body trasparente. Si tratta di un modello total pink a girocollo e a maniche lunghe, contraddistinto da due cuori scintillanti in argento sui capezzoli. Ancora una volta, dunque, l'imprenditrice ha sostenuto il movimento Free the nipple ma, a differenza delle sfilate di Parigi, si è servita di un piccolo "espediente" super romantico per creare un effetto vedo-non vedo. Ha poi lasciato i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto il nuovo taglio a caschetto appena spuntato. In quante imiteranno il suo stile per le cene a lume di candela col partner?