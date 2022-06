Chiara Ferragni a casa di Liliana Segre: l’incontro è in tailleur (ma con le sneakers) Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre. “Così i ragazzi potranno ricordare” ha commentato da senatrice, impegnata nell’avvicinare i giovani al racconto della Shoah.

A cura di Giusy Dente

Circa un mese fa Liliana Segre aveva espresso il desiderio di incontrare Chiara Ferragni. La senatrice, sopravvissuta ad Auschwitz (dove perse tutta la famiglia), è da 30 anni che incontra studenti di ogni parte del mondo: si reca nelle scuole per raccontare la sua storia, per portare la sua testimonianza. Lo fa da un lato affinché il passato non venga dimenticato, dall'altro affinché la storia non si ripeta: il futuro è nelle mani dei giovani, che solo avendo consapevolezza di ciò che è stato possono evitare di commettere gli stessi errori. La 91enne ha visto in Chiara Ferragni un esempio positivo per le nuove generazioni: "Mi piacerebbe molto invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano. Ho visto che si è impegnata con il marito su diversi temi di importanza sociale, è sicuramente una donna attenta anche ad argomenti diversi da quelli che riguardano il suo lavoro legato alla moda", aveva detto a maggio.

L'impegno sociale di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni parla quotidianamente a una platea di oltre 27 milioni di utenti sui social, per la maggior parte giovani, provenienti da ogni parte del mondo. Ciò che fa e ciò che dice hanno un'enorme risonanza mediatica, una risonanza che può essere spesa per cause di rilevanza sociale e culturale, non solo per pubblicità e sponsorizzazioni. La presa che ha sui giovani l'ha palesemente dimostrata quando due anni fa si è recata agli Uffizi di Firenze: dopo la sua visita, il direttore ha potuto notare un notevole incremento nella presenza di under 25 al museo, spinti proprio dal gesto della loro beniamina. Si era parlato di "effetto Chiara Ferragni" e tutto questo grazie a una foto e alla testimonianza che aveva fatto sui social del suo passaggio al museo, che aveva invogliato tanti giovani a fare altrettanto.

L'incontro privato di Chiara Ferragni e Liliana Segre nasce con le stesse premesse: avvicinare i giovani al racconto della Shoah e renderli consapevoli dell'importanza della memoria. L'imprenditrice ha accettato l'invito e ha scritto: "Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito. È incredibile". Nella foto le vediamo sedute una accanto all'altra su un divano. L'influencer indossa un tailleur azzurro composto da blazer doppiopetto over e pantaloni larghi, abbinato a top a costine bianco. Bianche anche le scarpe: la Ferragni ha scelto la praticità e la comodità di un paio di intramontabili sneakers, scarpe capaci di adattarsi davvero a ogni outfit. Ha completato il look casual e giovanile coi gioielli Infinity Love del proprio brand. "Ecco un altro sogno avverato!" ha commentato commossa ed emozionata anche la senatrice. "Così anche i ragazzi potranno ricordare" ha concluso.