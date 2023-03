Chi ha ereditato le borsette e gli abiti della regina Elisabetta? L’eredità di Elisabetta II è molto più vasta di quanto si possa pensare: oltre a castelli e opere d’arte possedeva una vasta collezione di abiti, gioielli e borse firmate.

A cura di Beatrice Manca

In settant'anni di regno aveva collezionato il perfetto guardaroba da lavoro, riconoscibile eppure sempre diverso, fatto di cappotti colorati, cappelli decorati e borsette. La regina Elisabetta II, a modo suo, è stata un'icona di stile del Novecento. Ma che fine ha fatto l'infinito e variopinto guardaroba della sovrana?

L'eredità della regina Elisabetta

L'eredità di Elisabetta II è molto più vasta di quanto si possa pensare: oltre a parchi e castelli, la sovrana possedeva una vasta collezione di gioielli, opere d'arte, cavalli cani e perfino cigni. Alcuni beni in realtà sono di proprietà del monarca, quindi sono passati direttamente al figlio Carlo (così come i gioielli della corona). Diverso però è il caso degli oggetti personali, come gli abiti, le borse e i gioielli ereditati dalla madre.

Elisabetta II

Le borse di Elisabetta II passeranno a Camilla?

Il guardaroba di Elisabetta II ha una rilevanza storica che va ben oltre il costume: anche se da Palazzo non è arrivata alcuna notizia certa in merito, tutti gli esperti concordano che molti pezzi saranno conservati dal Royal Trust e esposti nelle mostre o nei musei, come accade già con gli abiti di lady Diana. Alcuni pezzi selezionati potrebbero passare a Kate Middleton, o alle nipoti Eugenia e Beatrice per essere ‘rimodernati' e indossati di nuovo nel corso degli anni. Non sarebbe la prima volta, se pensiamo che Beatrice di York si è sposata con un vestito vintage della nonna Elisabetta!

Elisabetta II negli anni Cinquanta

La regina aveva anche una collezione di borse: le sue preferite erano del brand Launer London, collezionate dagli anni Sessanta in poi. Anche in questo caso, potrebbero essere conservate per l'esposizione futura e occasionalmente "indossate" da Kate Middleton, moglie dell'erede al trono, e ovviamente da Camilla, che sempre più spesso indossa i gioielli della defunta regina nelle occasioni ufficiali. In questo le due regine sono molto simili: anche Camilla Parker Bowles ha una passione per questo marchio di borse!