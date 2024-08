Che lavoro fa Vittoria di Savoia, ventenne primogenita di Emanuele Filiberto

video suggerito

Vittoria di Savoia è la primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau: ha coronato il suo sogno e sta per cominciare un nuovo progetto.

A cura di Giusy Dente

Vittoria di Savoia

Vittoria di Savoia è la primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, ha 20 anni e ha il titolo di principessa di Carignano e di marchesa d'Ivrea. Ha sempre avuto una spiccata passione per l'arte e la creatività, difatti nel suo percorso di studi ci sono Arte e Imprenditoria a Parigi, a cui ha affiancato occasionalmente anche il lavoro di modella. Adesso, però, è pronta a intraprendere una strada professionale più in linea coi suoi interessi.

Qual è il nuovo lavoro di Vittoria di Savoia

"Vorrei fare l'attrice e aprire una mia galleria d'arte" aveva detto la 20enne lo scorso febbraio, intervistata dal settimanale spagnolo Yo che le aveva anche dedicato la copertina. Alla rivista aveva raccontato un po' di sé, del rapporto coi genitori, del percorso di studi, dei sogni per il futuro. Si era detta legatissima all'Italia, ben ché ora viva in Francia. Del nostro Paese ama soprattutto l'aspetto artistico e architettonico: "Torno sempre in Italia. I miei genitori hanno una casa in Umbria dove mi piace molto passare il tempo. Amo l’Italia: i suoi musei, l’architettura, la gente, la gastronomia. È un Paese gioioso. Ho imparato a camminare lì. La prima volta che ho nuotato da sola è stato lì. Anche l’Italia è casa mia".

Vittoria di Savoia

A proposito dei progetti lavorativi, ora uno dei suoi è un po' più vicino a diventare realtà: è infatti diventata una promotrice d'arte. Il suo nuovo lavoro consiste nell'organizzare mostre per far conoscere al pubblico nuovi artisti emergenti. A breve debutterà con la sua prima esposizione, visibile a partire dal 7 settembre. Ha dato lei stessa l'annuncio su Instagram scrivendo:

Con immenso piacere sono orgogliosa di annunciare un progetto che mi sta molto a cuore. Questa idea è una mia passione da un po' di tempo e oggi sono entusiasta di condividerla con voi. Da appassionata entusiasta di arte, credo sia fondamentale dare visibilità agli artisti emergenti e questo progetto rappresenta un'opportunità unica per farlo. Sono lieta di presentare la mia prima mostra presso il rinomato Palais Bulles, in collaborazione con Leok Podzro, un artista il cui lavoro mi commuove profondamente. I suoi personaggi astratti, ognuno dei quali racconta storie precise, hanno catturato la mia immaginazione. Il suo approccio artistico, profondamente umano, risuona in me in un modo unico. Questa mostra è solo l'inizio di un magnifico percorso artistico che sono ansiosa di condividere con voi. Spero che numerosi di voi veniate a scoprire queste opere eccezionali e a mostrare il vostro sostegno a tutti i nostri nuovi e futuri talenti.

Vittoria di Savoia e Clotilde Courau

Concretizzare anni di studi è fonte di grande soddisfazione per Vittoria di Savoia, ma anche di orgoglio per i suoi genitori. Difatti sotto al post spiccano proprio i commento i Emanuele Filiberto (tre emoticon delle mani che applaudono e un cuore) e di Clotilde Courau (le emoji delle fiammelle e un cuore).