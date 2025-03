La casa a Firenze di Vittoria Puccini: com’è fatta l’enorme tenuta di famiglia immersa nel verde

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Vittoria Puccini è una delle attrici italiane più amate del momento: a circa due decenni dal successo di Elisa di Rivombrosa, è tornata alla ribalta prima con FolleMente, il nuovo film di Paolo Genovese, poi con la serie di Rai 1 Belcanto. Sullo schermo siamo abituati a vederla tra abiti romantici e vestiti di scena, ma nella "normale" quotidianità lascia spazio al glamour, tanto da poter essere considerata un'indiscussa icona fashion. In quanti sanno qual è il suo luogo del cuore, dove si sente sempre protetta e a casa? La tenuta di famiglia a Firenze: ecco com'è fatta e dove si trova.

Dove si trova la casa di famiglia di Vittoria Puccini

Nata nel 1981 a Firenze, Vittoria Puccini è rimasta in Toscana fino ai primi anni di università. Dopo aver capito che la sua vera passione era la recitazione, si è trasferita a Milano per studiare e, in contemporanea, per intraprendere la carriera da modella. Oggi vive a Roma ma continua a essere legatissima alla sua città natale, dove la famiglia possiede ancora un'enorme tenuta immersa nel verde. Per essere precisi, l'abitazione si trova tra le antiche e suggestive stradine della collina di Marignolle, un piccolo sobborgo di Firenze in cui il tempo sembra essersi fermato.

La casa a Firenze di Vittoria Puccini

Le foto della tenuta tra le colline di Firenze

Com'è fatta la casa di famiglia a Firenze di Vittoria Puccini? Spesso immortalata in alcuni scatti social durante le feste, è costruita nel bel mezzo della natura, tanto da essere un vero e proprio rifugio lontano dal trambusto cittadino.

La casa a Firenze di Vittoria Puccini

A farla da padrone è l'enorme giardino con palme, cespugli e piante verdeggianti di ogni tipo. Dotato di stradine acciottolate, barbecue all'aperto ed enormi terrazzi, è assolutamente l'ideale per i pranzi e le cene con le persone care, soprattutto con l'arrivo della bella stagione. Di fronte un paradiso simile, non sorprende che Vittoria Puccini durante i primi anni a Roma spendeva tutti i risparmi per tornare a casa.