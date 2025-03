Dagli abiti romantici di FolleMente alla cravatta nella vita reale: la trasformazione di Vittoria Puccini

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Vittoria Puccini sta vivendo una nuova epoca d'oro della sua carriera e non potrebbe essere più felice. A decenni di distanza dal successo della fiction cult Elisa di Rivombrosa, l'attrice è tornata sul set con dei progetti tutti nuovi. Oltre a essere nel cast di Belcanto, la serie in costume su Rai 1, è anche tra i protagonisti di FolleMente, il film di Paolo Genovese che sta registrando incassi da record. Se al cinema l'abbiamo vista meravigliosa in abiti romantici, nella vita "reale" sfoggia uno stile completamente diverso: ecco la trasformazione della star dentro e fuori il set.

Il look romantico di Vittoria Puccini in FolleMente

In FolleMente Vittoria Puccini interpreta Giulietta, la parte romantica di Lara che crede nell'amore senza paura di soffrire, e questa peculiarità è stata interpretata anche con un look realizzato "su misura" per il suo personaggio.

Follemente

Nel film, infatti, l'attrice punta tutto su un adorabile lilla pastello con un mini dress di tulle dall'animo bon-ton. Maniche trasparenti, scollo a V e gonna a balze: per rendere ancora più "fiabesca" la sua scelta di stile sono stato aggiunti dei calzettoni rosa cipria e un paio di Mary Jane raso terra di vernice nera. Non sono mancati i boccoli legati in un mezzo raccolto e il make-up appena accennato. Com'è, però, Vittoria nella vita reale?

Vittoria Puccini in versione mannish alle sfilate

Di recente l'attrice è stata tra gli ospiti delle sfilate di Milano (a cui ha partecipato anche con la figlia Elena Preziosi) ed è stato proprio lì che ha rivelato come si veste nella quotidianità. In occasione dello show di Giorgio Armani, in particolare, ha messo in atto una rivoluzione fashion all'insegna dello stile mannish.

Vittoria Puccini in Giorgio Armani

Per lei niente più tulle e accessori principeschi, ha indossato un completo sartoriale con pantaloni e giacca doppiopetto, completando il tutto con camicia bianca, cravatta bordeaux e fermacravatta gold. Ad aggiungere un tocco di femminilità sono stati i tacchi alti e i lunghi capelli lasciati sciolti e ondulati.

Vittoria Puccini alla sfilata di Giorgio Armani