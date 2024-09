video suggerito

Le 5 cose che abbiamo scoperto di Ofelia Passaponti, la nuova Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti è stata incoronata Miss Italia 2024. Ha 24 anni, viene da Siena ed è riuscita a sbaragliare la concorrenza durante la finalissima di ieri: ecco alcune curiosità che la riguardano che abbiamo scoperto spulciando il suo profilo Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiama Ofelia Passaponti ed è la studentessa toscana che è stata incoronata Miss Italia 2024. Ha 24 anni, è originaria di Siena ed è laureata in Scienze della comunicazione, anche se ha lavorato spesso come hostess mentre portava a termine gli studi. Si è aggiudicata la vittoria durante finalissima andata in scena dal teatro comunale di Porto San Giorgio e, dopo aver ricevuto l'ambita corona da Martina Colombari, il suo nome ha cominciato a fare il giro del web. Ha la passione per la montagna e per la moda, è fidanzata con Federico Casoni, cestita del Ravenna, e ha un cane a cui è legatissima: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla nuova Miss Italia spulciando il suo profilo Instagram.

Ama "sovvertire" le regole di stile

Ofelia Passaponti ha la passione per la moda e sul suo profilo Instagram non esita a postare foto e selfie in versione glamour tra mini dress colorati, tacchi alti e accessori griffati. La cosa particolare, però, è che nella quotidianità ama essere anti-convenzionale. Lo ha dimostrato durante la seduta di laurea, in occasione della quale ha sfoggiato un tailleur anti-convenzionale. Per lei niente nero d'ordinanza o rosso fuoco, colore simbolo del traguardo accademico, ha preferito un completo vitaminico in fucsia acceso (e non ha rinunciato alla corona d'alloro).

Il look di laurea

Come si chiama il suo cane

Il cane è il migliore amico dell'uomo e la nuova Miss Italia Ofelia sembra saperlo bene, visto che spesso sui social fotografa il suo cucciolo. Si tratta di un cagnolone di taglia grande col pelo marrone che la accompagna in ogni avventura, il suo nome? Leopoldo.

Leggi anche Giulia Arena sposa Antongiuseppe Morgia: abito di pizzo bianco e scarpe personalizzate per il matrimonio

Il cane Leopoldo

Il posto del cuore

La nuova Miss Italia è anche appassionata di viaggi, tanto da approfittare di ogni momento di pausa per partire col fidanzato. Sebbene ami la montagna e la neve, il suo posto del cuore è Manarola, uno dei borghi più affascinanti e romantici delle Cinque Terre. Costruito su una roccia alta 70 metri, è famoso per il suo porticciolo, per le sue strade colorate e pittoresche e per i suoi vini rinomati.

Manarola

La passione per le sneakers

Quando si pensa a Miss Italia, vengono subito in mente modelle in costume e tacchi a spillo, ma Ofelia Passaponti ha stravolto queste convenzioni (almeno nella vita quotidiana). Alle classiche pumps preferisce le più comode sneakers, prediligendo le Nike Jordan, tanto da essersi auto-definita "Jordan Girl". Sui social ha immortalato spesso le scarpe iconiche in primo piano, dando prova del fatto che ne possiede diverse versioni variopinte.

Le Nike Jordan della nuova Miss Italia

L'amore per le vacanze in montagna

Le vacanze preferite della nuova Miss Italia? Quelle in montagna e a dimostrarlo sono le numerose foto che si è scattata sullo sfondo di meravigliosi paesaggi innevati, dalla Valtellina alle Dolomiti. Ama sciare e non esita a immortalarsi con tuta tecnica, occhialoni da neve, para-orecchie di pelo e sci tra le mani.

Miss Italia ha la passione per gli sci