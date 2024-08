A Miss Italia in shorts e camicia, abolito il costume: “La bellezza della normalità”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Beatrice Mazzoni

Beatrice Mazzoni è Miss Roma 2024. Ha avuto la meglio sulle altre 20 concorrenti e il titolo le permetterà di accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia. La proclamazione si è svolta martedì 7 agosto nell’arena di Tor Bella Monaca, ovviamente in presenza di Patrizia Mirigliani. Seconda classificata Arianna Ciamei e terza classificata Greta Caretta. La ventenne di Primavalle, studentessa in Comunicazione Pubblica e d'Impresa, ha indossato l'ambita fascia sopra un look inedito, per il concorso: indossava infatti non il tradizionale costume da bagno, bensì camicetta bianca e shorts neri. Questo è il nuovo dress code del concorso di bellezza più famoso d’Italia, giunto alla 85esima edizione.

Il nuovo dress code di Miss Italia

Il dress code visto alla finale di Miss Roma è leggermente retro, all'insegna del black and white, un outfit in stile anni Cinquanta più austero del solito composto da camicetta e un paio di pantaloncini. "Le ragazze durante le selezioni hanno vari cambi, si vestono in vari modi – ha spiegato Patrizia Mirigliani a Mow Mag –Noi abbiamo abolito il costume da bagno nelle selezioni e per questo abbiamo adottato vari tipi di abbigliamento. Cerchiamo di non avere più omologazione nel modo di raccontare le donne; quindi, in ogni selezione si varia anche per dare la possibilità di dare sempre immagini diverse alle ragazze. Ad esempio, la Liguria ha scelto di vestirle con una camicina, un pantaloncino e una cravatta nera. Questo dipende anche dalla creatività dell'agente regionale".

Beatrice Mazzoni e Patrizia Mirigliani

La Patron ha precisato a Corriere: "A me le ragazze piacevano anche in costume da bagno e così sfileranno ancora nelle selezioni previste in riva al mare. Non è certo per pudore che facciamo indossare alle ragazze camicetta e pantaloncini, ma per esaltare le giovani d’oggi che studiano, lavorano, sono impegnate su tanti fronti. La bellezza della normalità! Fargli indossare capi alla moda è anche una maniera per dare visibilità ai nostri magnifici artigiani che creano per le grandi griffe senza mai finire sotto i riflettori. Confartigianto è da due anni parner del concorso. E sinceramente cosa c’è di più sensuale di indossare una camicia di taglio maschile con le maniche rigirate. Io la amo da sempre".

Perché a Miss Italia non c'è più il costume

A Mow Mag, Patrizia Mirigliani ha chiarito la sua posizione: "Abbiamo capito che la bellezza era sotto attacco e abbiamo voluto cercare di evitare critiche sulle ragazze. Questo ci ha portato a decidere di eliminare totalmente il costume da bagno, lo hanno fatto anche altri concorsi di bellezza nel mondo, per andare su un abbigliamento che avesse meno pregiudizi. Una scelta non decisa ma indotta dai tempi. Io spero che questa ipocrisia finisca il prima possibile e che le mie ragazze possano tornare a indossare il costume, perché è un loro diritto. Diciamo che è finito il momento in cui la donna esce solo con il costume su una passerella e questo lo trovo giusto, che abbia anche altri modi di raccontare sé stessa attraverso anche l'abbigliamento".

Beatrice Mazzoni è Miss Roma 2024

A proposito delle polemiche che negli ultimi anni hanno investito il concorso, Patrizia Mirigliani ha precisato a Corriere: "Mai Miss Italia ha sfiorato la volgarità e rivendico la discrezionalità delle donne di poter vestire come gli pare. Viva la libertà, l’unico criterio è il buon gusto. Mi è dispiaciuto quando si è associata la sfilata in costume da bagno a significati che non ci appartengono, mai la partecipante al concorso è stata una donna-oggetto".

A Numana, nelle Marche, il villaggio De Angelis ospiterà dal 4 al 7 settembre le prefinali, poi dal 7 al 15 si svolgerà una vera e propria Academy, dove le aspiranti Miss avranno modo di confrontarsi con professioniste con cui affrontare temi come violenza di genere, bullismo, disturbi alimentari. La finale (che si svolgerà sempre nelle Marche) non andrà in onda in tv: il concorso non fa più parte dei palinsesti Rai. L'edizione 2023 è stata trasmessa in streaming sul sito web ufficiale della kermesse. Questo, per Patrizia Mirigliani, è una nota dolente: "Ne avremmo di cose da dire, agli italiani. Siamo un termometro del costume, diamo voce alle donne. È un vero peccato".