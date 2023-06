Che ci facevano i Beckham, Eva Longoria e Tina Kunakey in barca a Versailles? Lo stilista Simone Porte Jacquemus ha stupito tutti sfilando a Versailles: gli ospiti sono arrivati via fiume, risalendo il Grand Canal, e hanno assistito allo show dalle barche. Una scelta ispirata alla corte del Re Sole.

A cura di Beatrice Manca

Nell'immenso parco della reggia di Versailles Jacquemus ha presentato la sua nuova collezione, Le chouchou: la sfilata è un trionfo di lingerie e si ispira alla grandeur della corte del Re Sole, in chiave contemporanea e ultra sexy. Gigi Hadid, Kendall Jenner e Deva Cassell hanno sfilato su un tappeto rosso che costeggiava il Grand Canal di Versailles. Il colpo di scena? Il pubblico non era seduto su normali sedie ma.. su delle piccole barche! Allo show erano presenti star come Monica Bellucci, Eva Longoria, Laetitia Casta, David e Victoria Beckham, tutti comodamente seduti in barca e muniti di ombrellini, come in un dipinto d'epoca.

Gli ospiti vip della sfilata di Jacquemus

Lo show ha riunito in uno dei luoghi simboli della Francia star da tutto il mondo, che hanno risalito in barca il famoso Grand Canal di Versailles per ammirare dal fiume la sfilata su un tappeto rosso lungo 400 metri.

L’arrivo degli ospiti alla sfilata Jacquemus

Gli ospiti, come sempre, regalano uno spettacolo a sé in fatto di stile. Eva Longoria ha scelto l'eleganza di un completo candido, con un raccolto finto spettinato. Anche Monica Bellucci ha puntato sul tailleur pantalone, ma sui toni del prugna: era lì applaudire la figlia Deva Cassel in passerella. La top model Emily Ratajkowski stavolta non era in passerella ma tra il pubblico, vestita come una ballerina con un tutù bianco.

Eva Longoria e Isabela Rangel Grutman

Tra il pubblico c'era anche Laetitia Casta, luminosa in un abito sottoveste, che divideva la barca con l'attrice Claire Foy, famosa per aver interpretato una giovanissima regina Elisabetta nella serie tv The Crown. Nella barca accanto c'era Tina Kunakey, da poco single, con una giacca in pizzo bianco.

Claire Foy e Laetita Casta

Ma le superstar dell'evento erano sicuramente i Beckham: David Beckham ha scelto un completo in lino color sabbia, mentre la moglie Victoria ha indossato uno slip dress rosa cipria completato da occhiali da sole futuristici a mascherina e da un ventaglio per rinfrescarsi. Tra le star italiane c'era Valentina Ferragni, che si è scottata per le molte ore sotto al sole.

Tina Kunakey e Adèle Exarchopoulos

Perché Jacquemus ha invitato gli ospiti sulle barche

In effetti, come dimostra la disavventura di Valentina Ferragni, la soluzione scelta per gli ospiti non era delle più pratiche: molti degli ospiti avevano ombrelli bianchi per ripararsi dal sole. La scelta però era sicuramente affascinante e dava un colpo d'occhio spettacolare. A ispirare lo stilista Simon Porte Jacquemus è stata la grande tradizione nautica del Grand Canal: ai tempi del Re Sole ospitava una flotta di vascelli, galere, galeotti e perfino gondole donate dal Doge di Venezia. Oltre che per il divertimento del re, le imbarcazioni erano spesso usate dagli amanti per piccole ‘fughe' romantiche. Jacquemus immaginava i suoi ospiti proprio così: come innamorati che si godono una pigra giornata d'estate tra ombrellini e spettacoli.