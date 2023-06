Valentina Ferragni, incidente alla sfilata: si ustiona la schiena dopo ore sotto il sole “Non sapevo che saremmo rimasti sotto al sole per ore. Mi fa un male cane”: Valentina Ferragni ha raccontato la sua disavventura parigina.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in Jacquemus

Per la sua ultima sfilata, Jacquemus ha scelto una location esclusiva e prestigiosa: la reggia di Versailles. La Maison ha presentato la collezione FW24 ed erano presenti ospiti provenienti da ogni parte del mondo: Emily Ratajkowski (con un look total white in stile ballerina), Monica Bellucci (fan numero 1 di Deva Cassel, tra le modelle in passerella), Eva Longoria, Laetitia Casta, Victoria Beckham, Tina Kunakey. Presente anche Valentina Ferragni, che come gli altri ha assistito allo show su una barchetta a remi, direttamente sull'acqua. Benché fosse munita di un ombrellino, non è riuscita a proteggersi da uno spiacevole inconveniente.

Valentina Ferragni ospite di Jacquemus

L'influencer è volata in Francia in occasione della sfilata di Jacquemus. Era stata già ospite del precedente show, quando a dicembre la Maison aveva presentato fuori calendario la collezione ready-to-wear per la Primavera/Estate 2023. Come mesi fa, anche stavolta la Casa di moda ha puntato su una location esclusiva e inaspettata: la reggia di Versailles. Gli ospiti sono stati diverse ore sotto il sole cocente, assistendo alla sfilata delle modelle su una passerella allestita all'aperto, tutt'intorno all'acqua. Valentina Ferragni, come gli altri ospiti, aveva un ombrellino: ma non è bastato.

Valentina Ferragni in Jacquemus

Per la sfilata l'influencer ha indossato un look total red: abito lungo con scollatura a cuore, fiocchetti sulle bretelline, spacco posteriore abbinato a un paio di maxi orecchini a cerchio dello stesso colore. Look total white con un tocco di marrone e dettagli dorati, invece, per l'after party serale: abito midi bianco con dettaglio cut-out sul fianco di Jacquemus così come la borsa, mules di Giuseppe Zanotti e gioielli (collana e orecchini) di Valentina Ferragni Studio.

Valentina Ferragni in Jacquemus

Nelle occasioni speciali, i gioielli del suo brand la accompagnano sempre: è fiera di poterli sfoggiare. Durante il fit check condiviso su TikTok ha svelato l'inconveniente della giornata: "Serata parigina con una bella ustione presa oggi alla sfilata, perché non sapevo che saremmo rimasti sotto al sole per quattro ore senza poterci muovere. Mi fa un male cane".