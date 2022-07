Charlotte Casiraghi al ballo con il marito Dimitri Rassam: è la più chic con l’abito sottoveste Il Ballo della Rosa è uno degli eventi più glamour della famiglia reale di Monaco: quest’anno l’evento era ispirato agli anni Venti.

A cura di Beatrice Manca

La semplicità di un abito scivolato come una sottoveste e un fiocco nero. A Charlotte Casiraghi non serve molto altro per confermarsi la più glamour della famiglia reale monegasca, rivaleggiando (sportivamente) con la classe di Beatrice Borromeo. L'occasione per rivedere la famiglia reale monegasca di nuovo unita è stato il Ballo della Rosa, evento di gala che torna dopo due anni. Le precedenti edizioni erano state cancellate per il Covid: quest'anno però si torna a sognare tra sfarzo, moda e eleganza.

Le reali di Monaco al Ballo della Rosa

Il Ballo della Rosa è uno degli eventi più attesi a Montecarlo: l'annuale serata di gala a scopo benefico è nata da un'idea di Grace Kelly nel 1954. Ogni anno (salvo il periodo di pandemia) la famiglia reale si riunisce alla Salle des Etoiles dello Sporting sfoggiando abiti da sogno. Il ruolo di padrona di casa e organizzatrice tocca a Carolina di Monaco, presidentessa dell’ente di beneficienza fondato in memoria di Grace Kelly: per fare gli onori ha scelto un abito Chanel con un gioco di volumi sulla gonna. All'evento era presente Beatrice Borromeo, fasciata in un abito con lo strascico di Dior, e la giovane Alexandra di Hannover, che ha indossato i colori della bandiera monegasca in un sontuoso abito di Giambattista Valli. Grande assente, invece, Charléne di Monaco.

Alexandra Hannover in Giambattista Valli

Charlotte Casiraghi con lo slip dress bianco

Come ogni evento mondano che si rispetti, anche il Ballo della Rosa ha un tema: quest'anno l'ispirazione arrivava dagli anni Venti e l'allestimento è stato curato da Christian Louboutin, l'inventore delle famose scarpe con la suola rossa. Filologicamente parlando, il look più accurato rispetto al tema era quello di Charlotte Casiraghi: ha scelto un abito sottoveste bianco, firmato Chanel, con spalline sottili e un fiocco nero.

Charlotte Casiraghi in Chanel e Dimitri Rassam

Casiraghi ha poi completato il look raccogliendo i capelli in morbide onde retrò con la righe da una parte, in perfetto omaggio agli anni Venti. L'abito, semplice e ricercato, fa parte della collezione Couture per la Primavera/Estate 2022 di Chanel. Al suo fianco c'era il marito, Dimitri Rassam, impeccabile in frac: noblesse oblige, è proprio il caso di dirlo!