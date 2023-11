Charlene di Monaco veste coordinato con la piccola Gabriella, il beige è il colore della stagione La principessa di Monaco ha scelto un cappotto cammello, tendenza di stagione per una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Assieme a lei anche i figli, Jacques e Gabriella, che ha copiato il look della mamma.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco con i figli

La principessa Charlene ha preso parte, assieme ai figli alle attività svolte al Parco princesse Antoinette in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini. L'evento pomeridiano, a cui ha partecipato anche la principessa Carolina, è stato organizzato dal Dipartimento dell'Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport in collaborazione con il Comune dello Stato autonomo.

Charlene di Monaco

Charlene e Gabriella vestine abbinate

L'ex nuotatrice era accompagnata dai gemelli Jacques e Gabriella, di otto anni. Madre e figlia erano vestite coordinate, entrambe con stivali neri e cappotto beige.

La principessa Charlene con i gemelli Gabriella e Jacques

La principessa di Monaco ha sfoggiato, sopra un dolcevita nero, un cappotto cammello, must have delle stagione, lungo fino a metà polpaccio e decorato da una cintura in pelle nera con logo dorato firmata Balenciaga. Un look incentrato bicolore, a cui sono stati aggiunti un paio di stivali con il tacco, sopra al ginocchio, scamosciati di Stuart Weitzman. A completare l'outfit un paio di guanti neri che hanno reso la mise estremamente chic.

Charlene di Monaco

La piccola Gabriella, invece, ha indossato un giaccone di Chloè in finto montone. Il cappotto bicolor con cappuccio è arricchito da inserti e borso a contrasto, due tasche frontali a filetto e due applicate. Come la mamma, la bambina sotto il capospalla ha indossato un paio di stivali neri alti, in pelle lucida. Uno splendido quadretto familiare completato da Jacques che vestiva tutto di nero con tanto di mocassini.