Charlene di Monaco lancia il tailleur rosa cipria per l'estate 2024 Charlène di Monaco ha fatto visita ai neonati monegaschi all'Ospedale Principessa Grace. Per celebrare la Festa della Mamma ha portato i saluti alle donne che hanno dato alla luce i loro figli, sfoggiando un completo perfetto per l'occasione.

A cura di Arianna Colzi

Charlène di Monaco

Charlène di Monaco ha fatto visita al reparto di maternità dell'Ospedale Principessa Grace per incontrare i nuovi nati nel Principato. La sovrana, infatti, è anche vicepresidente della Croce Rossa monegasca, attività che la vede spesso presente in attività benefiche per la comunità. Reduce da un weekend di feste e celebrazioni in occasione del Gran Premio di Formula 1, Charlène è tornata agli impegni istituzionali, senza rinunciare, però, al suo stile impeccabile.

Il completo estivo di Charlène di Monaco: quanto costa

Sempre minimal ma mai banale, Charlène di Monaco è pronta a lanciare nuove tendenze per l'estate 2024. La principessa, che ha da poco debuttato un nuovo taglio di capelli, ha fatto visite alle neo mamme del Principato di Monaco portando loro i saluti istituzionali. La visita si svolge ogni anno pochi giorno dopo la Festa della mamma, che nel Paese si celebra verso la fine di maggio. Stavolta, però, è stata posticipata per via del Gran Premio di Formula 1. Per l'occasione ha sfoggiato un completo rosa cipria meraviglioso anche per la stagione primaverile non ancora conclusa o per qualche evento speciale in piena estate. Il tailleur è firmato Ralph Lauren: il blazer doppiopetto, modello Kayleen, è in gabardine come il pantalone sartoriale e costa 2.250 euro.

Charlène di Monaco con una delle neo mamme

A completare il look la principessa ha abbinato i pantaloni modello Evanne con pieghe sulle gambe e in vita. Questo pantalone sartoriale è a vita media, dunque perfetto per chi non ama la vita alta. Il completo in totale costa 3300 euro. Il décolléte scelto per l'occasione riprende la palette del completo: si tratta di un paio di scarpe con il tacco color nude dal design molto minimal, perfetto per una visita in ospedale per festeggiare l'arrivo dei nuovi nati monegaschi.

Charlène fa visita ai genitori e ai loro piccoli