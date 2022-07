Charlene di Monaco in abito da sera all’evento di gala (e con un anello speciale al dito) Charlene e Alberto di Monaco erano al Gala della Croce Rossa di Montecarlo. Al dito della principessa è tornato un gioiello dal significato importante.

A cura di Giusy Dente

Charlene di Monaco in Prada

La principessa Charlene di Monaco sta partecipando sempre più spesso agli eventi del Principato, in compagnia della sua famiglia. Dopo il lungo periodo di assenza, è tornata a casa dal Sudafrica e ha ripreso in mano la sua vita accanto al principe Alberto. I due erano presenti al Gala della Croce Rossa di Montecarlo, uno dei più prestigiosi.

Charlene e Alberto di Monaco

Charlene di Monaco al Gala della Croce Rossa

La serata di beneficenza è stata organizzata con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a diversi progetti, per aiutare le persone in difficoltà e quelle più bisognose di un sostegno da parte della Croce Crossa monegasca, che ha uno stretto legame con la famiglia reale: Alberto II ne è presidente dal 17 dicembre 1982. Grande ospite di questa 73esima edizione è stata Alicia Keys, che si è esibita nei suoi più grandi successi: No one, If I ain’t got you, Girl on fire. Ma gli occhi di tutti i presenti erano per la principessa Charlene, incantevole nel suo delicato abito da sera.

Charlene e Alberto di Monaco

Il look da favola di Charlene di Monaco

La Principessa Charlene ha preso parte all'evento indossando un elegante abito da sera color ghiaccio: un long dress firmato Prada impreziosito da piccoli ricami floreali e applicazioni tono su tono. Ha abbinato un girocollo con farfalla in oro e diamanti della gioielleria Van Cleef & Arpels. Il girocollo, appartenente a una collezione passata, si completa con una clip staccabile a sua volta a forma di farfalla, che in questa occasione difatti la principessa ha rimosso. L'ha abbinata a un bracciale della stessa linea. Per completare il look, ha scelto clutch ricoperta di cristalli di Judith Leiber e un paio di sandali Versace. Blazer blu scuro abbinato a pantaloni bianchi, con cravatta rosso brillante per Alberto di Monaco: sono i colori della bandiera del Principato.

Charlene di Monaco indossa il girocollo Van Cleef & Arpels

Il significato dell'anello

Ma tornando ai gioielli di Charlene: dopo tanti pettegolezzi in merito a una crisi di coppia e addirittura un imminente divorzio nella famiglia reale, la principessa ha invece sfoggiato all'anulare il suo anello di fidanzamento Repossi. Al gioielliere ufficiale dei Grimaldi, Alberto II commissionò il gioiello da donare alla futura principessa. Lei lo ha indossato con continuità nei primi anni di matrimonio, per poi utilizzarlo solo nelle occasioni più importanti. Aveva smesso di portarlo al dito nel 2017 e da quando è tornata dal Sudafrica, questa è la prima volta che lo sfoggia. Sarà il segno della definitiva ripartenza della sua vita matrimoniale?