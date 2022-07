Charlene di Monaco è chic con tubino e tacchi alti: il look black&white è il trionfo dell’eleganza La principessa Charlene è tornata in pubblico, nelle ultime ore ha fatto visita al reparto maternità di un ospedale del Principato di Monaco e per l’occasione ha curato il suo stile nei minimi dettagli. Ha indossato un capo dall’eleganza senza tempo, il tubino nero, declinato in una versione dai dettagli bianchi.

A cura di Valeria Paglionico

Charlene di Monaco ha vissuto un 2021 particolarmente complicato: a causa di alcuni problemi di salute e della lunghissima convalescenza che ne è seguita è rimasta per mesi lontana sia dalla famiglia che dai riflettori. Ora però sembra essere tornata in splendida forma e non si esime dal presenziare agli eventi ufficiali. Dopo aver partecipato a un Royal Tour in Norvegia con marito e figli, è rientrata nel Principato e ne ha approfittato per fare visita al reparto maternità del Centre Hospitalier Princesse Grace. Dopo i tailleur rigorosi e gli abiti principeschi, ora ha puntato sull'eleganza senza tempo del tubino nero.

Il tubino bianco e nero di Charlene di Monaco

Da quando è tornata ad apparire in pubblico dopo la malattia Charlene ha puntato sempre su abiti formali e rigorosi. Se fino a qualche tempo fa amava sorprendere con dettagli rock e colorati, dai vestiti di jeans alle variopinte stampe floreali, ora sembra aver cambiato radicalmente stile. Lo ha dimostrato anche durante la recente visita all'ospedale monegasco, in occasione della quale ha puntato sul bon-ton. Ha indossato un tubino black&white, un modello con la gonna al ginocchio e lo scollo leggermente all'americana. All'apparenza sembra completamente nero ma sui lati ha delle righe bianche che aggiungono un tocco sbarazzino.

La principessa Charlene è rock col pixie cut

Per completare il tutto Charlene ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo con delle fascette incrociate intorno alla caviglia. Nessun gioiello o accessorio appariscente, ha indossato semplicemente un paio di orecchini di diamanti, anche se a rendere il total outfit super rock è stato il taglio di capelli. Ormai da mesi la principessa sfoggia un pixie cut cortissimo in biondo platino e, sebbene all'apparenza possa sembrare un'acconciatura un po' troppo audace per una reale, lei è riuscita a renderlo chic e bon-ton. In black&white Charlene non ha fatto forse trionfare la raffinatezza?