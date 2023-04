Charlene di Monaco a Firenze con Alberto: brilla tra abiti di paillettes e completi candidi Tra una visita a Palazzo Vecchio e una cena di gala, Charlene di Monaco ha dato il meglio di sé in fatto di stile celebrando l’eleganza italiana.

Mentre tutto il mondo guarda alla royal family britannica in vista dell'incoronazione di re Carlo III – a cui parteciperà anche il principe Harry – un'altra coppia reale è arrivata in Italia. Il principe Alberto di Monaco e la principessa Charlene hanno celebrato i 160 anni del consolato del Principato di Monaco a Firenze. Per l'occasione Charlene Grimaldi ha dato il meglio di sé in fatto di stile, puntando sulla grande moda italiana e su abiti scintillanti da principessa moderna.

Charlene di Monaco e l'amore per la moda italiana

La coppia monegasca in questi giorni alloggia in un'antica dimora alle porte di Firenze. L'itinerario è fitto di impegni, tra il Consolato di Monaco, le visite ai musei e l'incontro alla fondazione Andrea Bocelli, dov'era presente lo stesso cantante. Per la giornata fiorentina Charlene ha scelto l'eleganza di un completo chiaro, tra il bianco sporco e il grigio perla, con giacca senza collo e pantaloni scivolati. La griffe non poteva che essere made in Italy: il completo satinato è firmato Emporio Armani. La principessa ha sfoggiato un secondo tailleur Emporio Armani in crêpe-de-chine rosa chiaro, confermando il suo amore per l'eleganza italiana.

Charlene di Monaco brilla alla serata di gala

La giornata si è conclusa con una cena di gala per beneficienza nel Salone dei Cinquecento, dove Alberto di Monaco ha incontrato il sindaco Dario Nardella, che ha successivamente condiviso alcuni scatti sui social. Il principe Alberto ha scelto l'eleganza di uno smoking nero, mentre la moglie Charlene ha indossato un abito da sera scintillante ricamato di paillettes, con maniche lunghe trasparenti.

Alberto e Charlene, via Instagram Stories @darionardella

L'abito è firmato Akris, uno degli stilisti preferiti di Charlene, e costa oltre 6mila euro. Mentre la royal couple monegasca si gode la breve vacanza sull'Arno (e forse la ritrovata serenità familiare) la domanda dei fan è: li rivedremo all'incoronazione del 6 maggio?