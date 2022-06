Cecilia Rodriguez indossa la gonna trench “al contrario” (con borsa di lusso) Cecilia Rodriguez lancia la moda della gonna che si indossa “al contrario”, con la cintura alla basa e non in vita. L’ha abbinata a immancabile borsa griffata.

A cura di Giusy Dente

Benché abbia alle spalle alcune esperienze nel mondo della tv, non è in quel settore che Cecilia Rodriguez immagina il suo futuro professionale. Certo, non esclude del tutto la possibilità di tornare sul piccolo schermo, ma al momento ha all'orizzonte altri progetti. La sorella di Belén, infatti, spera di dare presto vita a una propria linea di abbigliamento. La collezione avrà il suo stile: hippie e chic al tempo stesso, come ha raccontato intervistata da Fanpage.it nel corso della Milano Fashion Week. È la moda, infatti, la sua vera passione e agli eventi del settore è una presenza fissa. Al momento porta avanti il brand di famiglia Hinnominate, creato con Belén e col fratello Jeremias (di cui anche Santiago e la piccola Luna Marì sono baby testimonial). In attesa di concretizzare il suo sogno, non manca mai di confermarsi un'icona fashion, con uno stile unico.

Cecilia Rodriguez si distingue coi dettagli

Cecilia Rodriguez ha uno stile sempre chic, che declina di volta in volta in modo più ricercato o più sensuale. Che si tratti di red carpet di eventi glamour o party, sa sempre fare centro e distinguersi, soprattutto con gli accessori. Chiaramente quelli griffati e di lusso sono la sua passione. Alla Milano Fashion Week ha sfoggiato un dettaglio originale: ha lanciato la moda del reggiseno gioiello, da portare a vista sotto al blazer o la giacca. Anche di recente, in occasione del Festival di Cannes, ha osato con un cristallo sulla fronte scintillante, che potrebbe essere il must per i look più glamour di questa estate.

in foto: gonna Burberry

Il nuovo look alla moda di Cecilia Rodriguez

Per una serata glamour, in cui imporsi con un look femminile e chic, Cecilia Rodriguez ha trovato la soluzione perfetta. Ha scelto un look nei toni del nude, con dettagli originali. Ovviamente, senza rinunciare al lusso. La minigonna di Burberry ha un dettaglio che la rende unica e diversa, è il pezzo accattivante dell'outfit: è infatti in stile trench con tasche a filetto e cintura con anelli a D (omaggio all'iconico trench della Maison).

in foto: borsa Bottega Veneta

Il modello fa parte della collezione donna Primavera/Estate 2022 di Riccardo Tisci, esplosione di femminilità e ricercatezza. Sul sito ufficiale costa 760 euro. L'ha abbinata a una camicetta semi trasparente a maniche lunghe con piccoli bottoncini all'altezza dei polsini e fiocco da annodare al collo. Immancabile anche la borsa griffata. Si tratta della Chain Cassette di Bottega Verde, in bianco: è una borsa in pelle imbottita con motivo intrecciato, chiusura in metallo e finitura color oro. Costa 3800 euro.