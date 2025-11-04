Cecilia Rodriguez in tailleur: total black al primo evento dopo la nascita di Clara Isabel

È già tempo di back to work per Cecilia Rodriguez, che ha ripreso gli appuntamenti di lavoro a pochi giorni dal parto. L'influencer si sta godendo questi preziosi momenti di vita in 3, con il marito e la figlia appena nata, una bambina tanto desiderata che finalmente hanno potuto accogliere in famiglia. A meno di un mese dalla nascita di Clara Isabel, ha partecipato a una serata speciale assieme a tante colleghe del mondo dello spettacolo: c'era Giulia De Lellis (anche lei neo mamma, da pochissimo), c'era Giulia Salemi. Per l'occasione, Cecilia Rodriguez ha scelto il look total black.

Il look di Cecilia Rodriguez

C'era anche Cecilia Rodriguez alla serata organizzata da Estée Lauder in collaborazione con AIRC, un momento in cui moda e ricerca si sono uniti in nome della lotta al tumore al seno, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione. L'influencer in questo periodo è stata meno presente sui social: anche nella gravidanza si era un po' allontanata dal clamore mediatico, per godersi quel momento speciale solo con le persone care, cercando di viverselo in serenità e privacy.

I pettegolezzi non sono comunque mancati, in riferimento al litigio con la sorella Belén Rodriguez: ha sofferto per questa intromissione, in un periodo così delicato, in cui avrebbe preferito che ci fosse più rispetto e protezione nei suoi confronti. Oggi le acque si sono calmate: è pace fatta con la sorella e la sua bambina è venuta al mondo, dunque non potrebbe essere più felice.

Sta piano piano riprendendo in mano anche l'agenda degli appuntamenti, perché il lavoro è una parte fondamentale della sua vita. Alla serata targata Estée Lauder e AIRC ha indossato un look formale e rigoroso, puntando su un capo intramontabile: il tailleur. Il due pezzi coordinato è di Nissa: è composto da una giacca avvitata con bottoni gioiello a forma di fiore, ripresi frontalmente anche sulla gonna midi. Costano rispettivamente 547 e 321 euro. È un look sofisticato ed elegante, perfetto per risultare composte e chic, per nulla appariscenti, senza dare troppo nell'occhio né eccedere. L'influencer ha completato il look con un paio di semplici décolleté col tacco alto.

Cecilia Rodriguez punta sul make-up labbra

L'influencer ha scelto di puntare sul trucco labbra, lasciando gli occhi più naturali e meno lavorati. Focus sul rossetto dunque, una combo di tendenza con bordo marcato e ben delineato: ha abbinato matita scura per il contorno e un altro prodotto leggermente più chiaro e glossy applicato al centro, così da rendere le labbra piene e volumizzate.