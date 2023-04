Cecilia Rodriguez e la rivincita dei gambaletti: li lascia in vista sotto l’abito con spacco Nel nuovo look di Cecilia Rodriguez non sono passati inosservati i famigerati gambaletti “della nonna”. Saranno la tendenza della primavera?

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez è volata a Los Angeles, dove si è goduta il primo weekend del Coachella. In valigia ha portato con sé diversi capi dei brand di famiglia. Ha indossato un look da cowgirl firmato Hinnominate con strass sul viso, poi un abito a fiori firmato Mar De Margaritas. È il brand fondato da sua sorella Belén. Cecilia Rodriguez ha avuto modo di girare un po' tra Venice Beach e Beverly Hills. Proprio qui ha indossato un vestito a pois, un capo perfetto per la primavera. Più che l'abito, però, è stato un altro elemento a catturare l'attenzione di fan e follower della modella…

Il look primaverile di Cecilia Rodriguez

A Beverly Hills, Cecilia Rodriguez ne ha approfittato per scattare qualche foto, che ha poi condiviso con fan e follower. Ha indossato un vestito a pois piaciuto tanto alla sua community. Si tratta del modello Irina di Mar De Margaritas a base color panna con pois neri. Presenta laccetti regolabili sulle spalle, ampia scollatura a cuore e profondo spacco laterale. Costa sul sito ufficiale 258 euro.

Lo ha abbinato a un paio di slingback nere col tacco basse, aggiungendo dei dettagli colorati. Ha infatti completato il romantico outfit primaverile con una collana arancione con grosso fiore centrale e una borsa di piume coordinata. Dietro questo look c'è, come sempre, la stylist Nicole Costi, che cura da diverso tempo l'immagine dell'influencer argentina.

Cecilia Rodriguez è stata sommersa di complimenti per la scelta: un look chic perfetto per la primavera, che è piaciuto molto per la sua anima romantica e un po’ bohémien. Eppure, è stato impossibile non notare un dettaglio, un elemento che ha fatto storcere il naso ai più. In tanti non hanno apprezzato l'idea di lasciare i gambaletti neri bene in vista.

Il ritorno del famigerato gambaletto

Se i calzettoni sono stati il capo must dell'inverno, i gambaletti si stanno candidando a essere il must have della primavera. Se ne è fatta conquistare Belén Rodriguez, che ama abbinarli agli abitini corti della sua linea di abbigliamento. Tutta la collezione, come si nota dagli scatti promozionali, è stata pensata coi capi indossati con gambaletti bene in vista. Ma li ha sdoganati anche Ilary Blasi, presa simpaticamente in giro da Alvin per la scelta di indossarli nella famigerata colorazione nude (o color carne, come si suol dire).

Insomma, i gambaletti si stanno prendendo la loro rivincita: sono tornati sulle passerelle, li indossano le influencer. Non si nascondono più, bensì si lasciano in vista, portati con décolleté o mocassini, ballerine o addirittura coi sandali. Un po' come si fa col calzino di spugna: quello che un tempo era il look da turista è ormai diventato un vero e proprio trend, anche questo approvato dalle celebrities. Bianca Atzei è solo l'ultima in ordine di tempo ad aver azzardato la tanto criticata coppia sandali-calzini. Nelle settimane a venire, dunque, saranno i gambaletti i protagonisti dei look di tendenza?