Belén Rodriguez si prepara alla primavera con abito a fiori e gambaletti Belén Rodriguez si è presa una temporanea pausa da Le Iene Show ma sui social continua a essere molto attiva. Con abito a fiori e gambaletti portati a vista ha dimostrato di essere prontissima per la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez per la prima volta nella sua carriera ha dato forfait a Le Iene Show senza un'apparente motivazione. I colleghi hanno spiegato che la sua assenza era dovuta a una "piccola indisposizione" ma lei ha preferito non intervenire sulla questione (come ad esempio ha fatto quando ha rinunciato alla diretta perché influenzata). Nelle ultime ore è tornata sui social e, dopoaver dedicato un post ai figli e all'amore per la famiglia, ha rivelato i suoi nuovi look a fiori che si riveleranno perfetti per la primavera.

Gli abiti a fiori di Belén

Alla recente Milano Fashion Week Belén ha debuttato col brand di abbigliamento chiamato Mar De Margaritas, ovvero una linea all'insegna della freschezza delle stampe floreali. Ora, sebbene si sia presa una pausa dalla tv, si è servita dei social per sponsorizzare la collezione e lo ha fatto con uno shooting di cui è protagonista. Cosa ha indossato? Due diversi abiti a fiori, il primo è uno slip dress con le spalline sottili, la gonna lunga e un profondo spacco laterale, il secondo è una chemisier corta e sbarazzina con la scollatura quadrata e le maniche leggermente a palloncino.

Belén in Mar De Margaritas

Belén segue il trend dei calzettoni a vista

La cosa particolare è che in entrambi i casi Belén ha abbinato gli abiti a fiori al capo must più gettonato del momento: i gambaletti portati a vista. Décolleté col tacco quadrato e calzini di spugna bianchi nel primo caso, Mary Jane basse con i cinturini sottili intorno al piede e calzerotti velati lunghi fino al ginocchio nel secondo: la showgirl ha dimostrato di essere prontissima per accogliere la primavera con stile. In quante seguiranno il suo esempio e riscopriranno la natura fashion dei gambaletti? L'unica cosa certa è che nella prossima stagione ci sarà una inversione di tendenza e i calzettoni "di calza" saranno un accessorio retrò e anti-estetico.