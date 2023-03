Come vestirsi in primavera: 5 capi di tendenza da abbinare per i look di mezza stagione Il tempo in primavera cambia velocemente e scegliere l’outfit giusto è difficile: ecco giacche, abiti e gonne ‘furbe’ direttamente dalle passerelle Primavera/Estate 2023.

Alberi in fiore, acquazzoni improvvisi e giornate di sole che finalmente invitano a scoprirsi: sì, la primavera è arrivata. La data ufficiale dell'equinozio è il 20 marzo (no, non il 21!) ma con largo anticipo il tempo ha iniziato a cambiare velocemente, passando dal freddo al caldo in un battito di ciglia. Perché è vero che la primavera ci regala bellissime fioriture e il risveglio della natura, ma è altrettanto vero che vestirsi in queste giornate è particolarmente impegnativo. Difficile, ma non impossibile: le passerelle Primavera/Estate 2023 vengono in nostro soccorso con capi versatili e di tendenza, dalla camicia alla longuette, ideali per ‘vestirsi a strati‘ senza rinunciare allo stile.

1. La camicia bianca

Partiamo dalle basi: una camicia bianca nell'armadio è la soluzione all'indecisione eterna davanti allo specchio. Sotto a un pullover, con shorts o microgonna, è la risposta preppy alle ultime giornate uggiose, ma quando le temperature saliranno è perfetta da sola, aperta su un top reggiseno colorato. Non solo di giorno: in versione oversize si indossa anche di sera con l'aggiunta di un reggiseno gioiello o una minigonna scintillante.

2. La gonna longuette

È arrivato il momento di metter via i collant. Le sfilate estive decretano il trionfo delle gonne al polpaccio o giù di lì, che si riveleranno l'alternativa chic ai jeans, per iniziare a scoprire le gambe senza strappi. Se piove si indossano con anfibi e chelsea boots, appena esce il sole via libera a slingback, mocassini e sandali.

3. La giacca cerata

Più spiritosa di un trench, più leggera della giacca in pelle: parliamo delle utility jacket impermeabili, la versione glamour delle cerate che spopolano sulle passerelle primaverili. Pratiche e leggere, sono le ideali compagne di viaggio grazie ai tasconi e al peso piuma: riparano dalla pioggia e diventano insospettabilmente glamour se scelte in colori pastello, da abbinare al resto del look. La tendenza? Indossarle sovrapposte!

4. Lo slip dress

La parola chiave per i look delle mezze stagioni è layering, cioé l'arte di sovrapporre e stratificare. Ci vengono in soccorso le sfilate Primavera/Estate 2023 con abiti sottoveste freschi e scivolati, perfetti da indossare da soli, sotto un trench o un blazer, o sovrapposti a body a maniche lunghe, camicie e t-shirt. Un solo abito, cento look diversi da sfoggiare fino all'estate.

5. I calzettoni

Banditi dal guardaroba fino a poco tempo fa, calzettoni e gambaletti si sono presi la loro rivincita lo scorso inverno e ci faranno compagnia anche durante la primavera, evitandoci di prendere freddo con gonne e abiti corti. Attenzione alla lunghezza, da calibrare in base all'altezza e alla lunghezza della gonna: se parigine e gambaletti ‘tagliano' troppo la gamba, meglio puntare sui calzini alla caviglia con mocassini o mary-jane.