Una giacca sopra l’altra: Irina Shayk lancia la tendenza perfetta per la mezza stagione Tra una sfilata e l’altra, Irina Shayk è stata fotografata con un look “sovrapposto”: il layering è la tendenza da padroneggiare per i primi look della primavera 2023.

A cura di Beatrice Manca

Irina Shayk

Le sfilate di Parigi sono una fonte inesauribile di look da copiare e nuove tendenze. E non parliamo solo delle passerelle: a volte lo streetstyle regala gli outfit più belli. È il caso di Irina Shayk: fotografata per strada in un momento di relax, la top model si rivela una regina del layering e indossa un chiodo in pelle invecchiata sopra a un trench. Le giacche sovrapposte sono già una tendenza, ideale per il tempo indeciso delle mezze stagioni.

Il look ‘stratificato' di Irina Shayk

La top model Irina Shayk è tornata in passerella per il Fashion Month, sfilando prima a New York e poi a Milano. Ora è volata a Parigi, dov'è in corso la Settimana della Moda dedicata alle collezioni femminili Autunno/Inverno 2023-24. In un momento libero, la modella è stata fotografata per le vie della città con un dolcevita nero e un paio di shorts con l'orlo sfrangiato che lasciavano le gambe nude nonostante il freddo di questi giorni. Completavano l'outfit stivaletti texani neri alla caviglia e calzettoni bianchi, un paio di orecchini a cerchio e un sacchetto di carta stropicciato in mano.

Irina Shayk in H&M Studio

Apparentemente casual (dalla serie: scendo a prendere un caffé e torno) il look di Irina Shayk è diventato virale per la scelta della giacca. Indecisa tra trench beige e biker in pelle, la top model le ha indossate entrambe, scegliendo due modelli della nuova collezione H&M Studio. Se state correndo a comprarle, ripensateci: chiodo e trench sono già sold out sul sito.

H&M Studio

La doppia giacca è la tendenza della primavera 2023

Il look di Irina Shayk, che può sembrare bizzarro, in realtà anticipa una delle tendenze della prossima stagione: il layering di giacche diverse. Da Prada a Dsquared2, da Tod's a Maison Margiela, le sfilate Primavera/Estate 2023 ci anticipano la tendenza che salva il look quando il tempo fa le bizze: sovrapporre due giacche diverse, da togliere e aggiungere in base alla temperatura.

H&M Studio

Il segreto per un look a strati perfetto? Per un risultato più discreto si può giocare con la continuità, sovrapponendo due giacche dal taglio simile (e dall'orlo identico) ma in materiali diversi. Prada, nella sfilata maschile, ha abbinato un soprabito celeste a quadri Vichy a una giacca lunga in pelle, mentre Bottega Veneta sovrappone perfettamente due trench, uno in pelle uno in tela cerata.

Prada Primavera/Estate 2023

Oppure si può seguire l'esempio di Irina puntando sui contrasti di stile e materiali: il bomber sportivo sotto al cappotto sartoriale, il gilet smanicato sopra allo spolverino bon ton. Le soluzioni sono infinite, scommettiamo che farà tendenza?