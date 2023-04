Al Coachella 2023 sono di tendenza gli strass: le celebrity scelgono i punti luce sul viso Parola d’ordine: strass. Da Paola Di Benedetto a Giulia Salemi fino a Cecilia Rodriguez, le celebrities al Coachella hanno puntato sul make-up scintillante.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto

Il Coachella non è solo un festival musicale: nel tempo è diventato sempre di più un evento di moda a tutti gli effetti, dove celebrities e influencer fanno a gara di stile. Libero sfogo per tutti alla fantasia e alla creatività, ma con una sola regola: rispettare lo "stile Coachella". Anche quest'anno si sono visti look a metà tra hippie e rock, con accenti glamour: sono andati per la maggiore dettagli floreali, outfit in denim o in pelle, accessori coloratissimi. Quello che non può mancare è anche un make-up ad effetto, per non rischiare di passare inosservati già al primo sguardo.

I look delle celebrities al Coachella 2023

Tanti ritorni, qualche "prima volta", alcuni grandi assenti: è iniziato il Coachella e sin dal primo giorno il festival si è popolato di celebrities e influencer provenienti da ogni parte del mondo. L'evento si svolge come sempre nell'area dell'Empire Polo Club di Indio (California). Quest'anno si sviluppa nell'arco di due weekend: da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile e poi da venerdì 21 aprile a domenica 23 aprile.

Cecilia Rodriguez

Rispetto agli anni passati non si sono viste Paola Turani, Natalia Paragoni, Giulia De Lellis, Beatrice Valli, Valentina Ferragni. Sono invece tornate nuovamente Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, mentre ha fatto il suo debutto Paola Di Benedetto, per la prima volta a Los Angeles. Queste ultime tre hanno dato il meglio in fatto di look, con un fattore in comune: il make-up scintillante.

Paola Di Benedetto

Al Coachella spopola il make-up scintillante

Pur diversificandosi molto nello stile e nella scelta dei brand, Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi e Paola Di Benedetto si sono "allineate" in fatto di make-up. L'argentina per i suoi outfit si è affidata ai brand di famiglia, indossando i capi firmati Hinnominate (dei tre fratelli Rodriguez) e Mar De Margaritas (il nuovo marchio lanciato da Belén Rodriguez).

Paola Di Benedetto

Nella prima giornata ha completato il look da cowgirl con degli strass sul viso, posizionati in verticale sulla fronte. Stessa scelta anche per le colleghe: strass a evidenziare gli occhi sia per Giulia Salemi che per Paola Di Benedetto. Tutte si sono fatte conquistare dai punti luce strategici sul viso, per catturare l'attenzione al primo sguardo e non rischiare (qualora possibile!) di passare inosservate.