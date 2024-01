Carlo e Camilla, l’amore reale raccontato dalla sorella della sovrana: “Lei è la sua roccia” Si chiama Annabel Elliot ed è la sorella di Camilla che nel documentario sui reali realizzato della BBC ha parlato del rapporto con la sovrana. Ha inoltre raccontato di Carlo III e Camilla dal suo punto di vista: ecco cosa ha rivelato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Camilla Parker Bowles gode di una incredibile popolarità da quando è diventata ufficialmente regina al fianco di Carlo III: se fino a qualche anno fa veniva considerata semplicemente la "rivale in amore" di Diana, ora è riuscita a far ricredere tutti, diventando una vera e propria icona. Chi la conosce meglio di chiunque altro? La sorella Annabel Elliot, colei che le è stata costantemente accanto durante l'attesa incoronazione dello scorso maggio. Nella vita fa l'arredatrice d'interni e, sebbene sia sempre stata bene attenta a tenersi lontana da ogni tipo di gossip reale, di recente ha fatto una piccola eccezione: ecco cosa ha dichiarato sulla sorella sovrana nel nuovo documentario diffuso dalla BBC.

Il rapporto di Camilla e Annabel

Annabel Elliot, la sorella minore della regina Camilla, ha rilasciato una breve (e rarissima) intervista alla BBC per un esclusivo documentario sulla Royal Family, cosa ha raccontato ai microfoni della tv britannica? Il rapporto con la sorella. Da giovani le due non erano molto legate, basti pensare al fatto che Annabel era a Firenze a studiare Belle Arti quando Camilla conobbe Carlo, ma col tempo le cose sono cambiate. Oggi la sorella della sovrana ha solo parole positive sia nei suoi confronti che in quelli di Carlo. A proposito della coppia reale ha spiegato: "Lei è la sua roccia e non potrò mai sottolinearlo abbastanza. È una persona completamente leale, non ha alti e bassi".

Camilla Parker Bowles e sua sorella Annabel Elliot

L'amore di Carlo e Camilla

Annabel Elliot ha sempre sostenuto l'unione di Camilla con Carlo, non a caso fu lei a proteggerla dai paparazzi negli anni '90, e ad oggi li definisce una coppia perfetta e ben bilanciata. Nel documentario della BBC ha dichiarato: "Lui le propone di tutto, ha una tale conoscenza e interessi per così tante cose diverse a cui lei non sarebbe stata aperta. Sono lo yin e lo yang, sono davvero agli antipodi, ma funziona brillantemente". Insomma, sebbene abbiano mantenuto le loro personalità intatte, Carlo e Camilla riescono a completarsi a vicenda: lui la rende più aperta a ogni tipo di stimolo culturale, lei è un punto fermo per il suo carattere solido e concreto.