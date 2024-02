Perché Camilla è sempre stata legata a Buckingham Palace (anche prima di conoscere Carlo) Camilla Parker Bowles è entrata ufficialmente a far parte della Royal Family nel 2005 quando ha sposato Carlo ma in quanti sanno che il suo legame profondo con Buckingham Palace risale a molto prima dell’incontro col marito? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

È da quasi tre decenni che Camilla Parker Bowles è al centro dell'attenzione dei media per il suo profondo legame con la Royal Family britannica ma è da quando è salita sul trono con il marito Carlo III che ha cominciato anche a occupare un ruolo di primo all'interno della monarchia. Se inizialmente veniva semplicemente considerata la "rivale" di Diana, ora ha ricostruito la sua immagine, ottenendo un'enorme popolarità. L'anno in cui la sua vita è cambiata radicalmente è stato il 2005, ovvero quando ha sposato l'attuale sovrano, ed è stato proprio da allora che la vita reale le è diventata "familiare".

Perché Camilla ha origini reali

Trasformato nel palazzo ufficiale del sovrano dalla regina Vittoria nel 1837, ad oggi Buckingham Palace è la sede amministrativa del re e dei membri della Royal Family. Conta 775 stanze, di cui 19 di rappresentanza e 52 camere da letto, 188 per il personale, 92 uffici e 78 bagni. La cosa che in pochi sanno è che Camilla Parker Bowles, che ormai frequenta regolarmente la residenza da quasi 20 anni, ha avuto un legame speciale con l'enorme castello prima ancora di conoscere l'allora erede al trono Carlo. Innanzitutto l'attuale regina ha del "sangue reale", visto che il suo trisavolo materno, il tenente colonnello William Coutts Keppel, fu nominato settimo conte di Albermarle e divenne sesto nella linea diretta di successione al trono di Carlo II.

Buckingham Palace

Il legame di Camilla con Buckingham Palace

La madre di Camilla, Rosalind Maud Cubitt, era anche la pronipote di Thomas Cubitt, figlio di un falegname del Norfolk che fece fortuna viaggiando in India e Australia. Dopo aver fondato la sua impresa a Londra, La Gray's Inn Road, divenne responsabile di edifici iconici come il London Institute e Belgravia Square e nel 1847 venne addirittura chiamato a costruire la facciata est di Buckingham Palace (quella del famoso balcone da cui si affacciano i reali). Insomma, pare che fosse proprio destino che Camilla entrasse a far parte della Royal Family e che si ritrovasse a salutare i sudditi dalla location costruita dal suo antenato.

Carlo e Camilla al balcone di Buckingham Palace dopo l'incoronazione