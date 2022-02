Carla Bruni torna a essere modella: a 54 anni è la nuova testimonial di Balmain Carla Bruni è tornata alla sua più grande passione, il mondo della moda. È tra le nuove testimonial di Balmain, Maison che l’ha scelta come modella della campagna pubblicitaria della collezione P/E 2022 insieme a Naomi Campbell e Mariacarla Boscono.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo essere stata première dame di Francia e cantante di successo, Carla Bruni è tornata alla sua più grande passione: la moda. Se in passato era stata musa di Monsieur Yves Saint Laurent, oggi è diventata testimonial di Balmain. Nei mesi scorsi aveva sfilato sulla passerella della Maison, lasciando tutti senza parole con la sua innata bellezza, mentre ora è tra le top che hanno posato per la campagna pubblicitaria della collezione Primavera/Estate 2022. A 54 anni la modella ha dimostrato di non temere affatto il peso dell'età: continua a essere una delle donne più splendide e sensuali del fashion system.

Carla Bruni posa per Balmain

Avevamo lasciato Carla Bruni alle prese con un taglio di capelli "casalingo" e oggi la ritroviamo nella nuova campagna pubblicitaria di Balmain. La moglie di Nicolas Sarkozy è diventata protagonista di due scatti all'insegna del glamour nei quali ha sfoggiato dei look della collezione estiva della riffe. Nel primo indossa un minidress in tweed nero tempestato di glitter gold, un modello con la scolaltura strapless, dei tagli cut-out sui fianchi e la gonna dal taglio irregolare. Nella seconda foto ha preferito mettere in mostra l'ombelico con un completo con pantaloni a zampa a vita bassa, crop top e cardigan bianco. La Bruni ha poi tenuto la chioma sciolta e liscia, rendendo ancora più femminili gli outfit.

Carla Bruni in Balmain

Naomi Campbell e Mariacarla Boscono posano per Balmain

La campagna pubblicitaria della collezione Primavera/Estate 2022 è stata realizzata poco dopo l'omonima sfilata parigina, per la precisione nel backstage de La Seine Musicale, l'imponente spazio in cui si era svolto lo show. Olivier Rousteing ha deciso di puntare su dei nomi iconici della moda: oltre a Carla Bruni, il duo di fotografi Mert & Marcus ha immortalato anche Naomi Campbell e Mariacarla Boscono, due donne simbolo del fatto che la bellezza non ha età, nonché le super top più amate dal direttore creativo della Maison. Tra body sgambati, minigonne vertiginose, top a catena, tubini rosso fuoco e tacchi a spillo, gli scatti dello shooting sono un vero e proprio trionfo di sensualità. Chi direbbe mai che queste leggendarie top hanno tutte superato gli "anta"?