Camilla Parker Bowles ieri e oggi: com’è cambiata la regina consorte Camilla Parker Bowles è diventata regina consorte dopo la morte della regina Elisabetta II ma in quanti la ricordano da giovanissima, quando non era ancora sposata con Carlo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Camilla Parker Bowles è diventata regina consorte dopo la morte della regina Elisabetta II: se fino a qualche giorno fa era semplicemente Duchessa di Cornovaglia, ora siede sul trono al fianco del marito, il re Carlo III. Oggi siamo abituati a vederla chic ed elegante a ogni apparizione pubblica ma in quanti la ricordano da giovanissima, quando non aveva ancora una storia d'amore clandestina col principe. Di anni ne sono passati e il suo aspetto è cambiato molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione della nuova regina consorte del Regno Unito.

Camilla, da amante di Carlo a regina consorte

Carlo e Camilla si sono conosciuti nel 1970 durante una partita di polo e tra loro è stato amore a priva vista. La famiglia reale, però, non ha mai sostenuto quest'unione e il motivo è moto semplice: lei non era abbastanza aristocratica per un erede al trono e, come se non bastasse, veniva considerata una donna "con esperienza".

Camilla con Diana negli anni ’80

Il principe, dunque, cedette alle pressioni, anche perché al ritorno dal servizio militare ritrovò Camilla fidanzata con Andrew Harry Parker Bowles, ufficiale dell’esercito britannico di nobili origini (in molti hanno creduto che le nozze fossero state forzate dalla corona). Nel 1986, però, i due ripresero a sentirsi, minando fin dall'inizio il matrimonio con Diana. Il resto è storia: nel 2005 la coppia si è sposata e oggi è a capo del Regno Unito.

Una delle prime apparizioni pubbliche di Carlo e Camilla

L'evoluzione di stile di Camilla

Capelli biondi e cotonati, sorriso smagliante e passione per i cappellini tipicamente britannici: dal punto di vista estetico Camilla sembra non essere cambiata col passare degli anni. Certo, ad oggi ha qualche ruga in più sul viso rispetto agli anni '70 ma è chiaro che non ha perso il fascino british che da sempre la contraddistingue.

Il matrimonio di Carlo e Camilla nel 2005

Negli ultimi anni, però, complice la necessità di dover riconquistare la simpatia dei sudditi (che la definivano la meno elegante del regno), ha rivoluzionato il suo stile. Se prima aveva paura di osare e puntava su look semplici e un po' troppo banali, ora le cose sono cambiate. La regina consorte infonde personalità in ogni outfit, nascondendo accessori simbolici e variando la sua scelta a seconda dell'evento a cui partecipa. Il guizzo a cui non riesce a rinunciare? I cappelli vistosi e colorati, diventati ormai il suo tratto distintivo.