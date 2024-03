Camilla incontra Olena Zelenska: il messaggio nascosto nella spilla della regina La regina Camilla ha incontrato la first lady ucraina, moglie del presidente Zelensky. Entrambe hanno nascosto dei messaggi nei look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Olena Zelenska e Camilla

Mentre Carlo III è attualmente poco presente agli eventi pubblici, è Camilla a rappresentare la royal family. Il re si è preso una pausa, per dedicarsi con serenità alle cure per il cancro che gli è stato recentemente diagnosticato. Sua moglie sta dunque partecipando a tutti gli eventi della fitta agenda dei royals. Dopo la cerimonia commemorativa per il defunto re Costantino di Grecia, è stata la volta di un incontro speciale: quello con la first lady ucraina. Le due in realtà avevano già avuto modo di incontrarsi in passato: prima ai funerali di Elisabetta II, poi durante un ricevimento tenuto nel novembre 2022 a Buckingham Palace, poi infine proprio all'incoronazione di Caro e Camilla, lo scorso maggio, assieme al primo ministro Denys Shmyha. Olena Zelenska e la sovrana sono state immortalate durante il loro colloquio, sedute nella Garden Room della residenza londinese di Clarence House.

Camilla e Olena Zelenska a Clarence House

Non accenna a placarsi il conflitto tra Russia-Ucraina, iniziato il 24 febbraio 2022 con l'invasione del territorio ucraino da parte delle truppe russe. In rappresentanza del suo Paese devastato, Olena Zelenska è volata a Londra, dove ha incontrato la regina. Le due hanno avuto modo di parlare per circa 30 minuti e poi la moglie del presidente ha espresso sui social la sua gratitudine per l'invito, scrivendo: "I nostri valori sono comuni: vita, libertà, democrazia. Grazie per averli difesi insieme oggi". La royal family è molto vicina al popolo ucraino, ci sono stati più volte messaggi sui social e a mezzo stampa, per esprimere solidarietà. L'allora principe Carlo in prima persona si è esposto a marzo 2022 definendo "aggressione brutale" quella della Russia. Inoltre il Regno Unito si è offerto di ospitare 200.000 rifugiati.

Olena Zelenska e Camilla

I messaggi nascosti nei look

Per l'incontro formale, entrambe le donne hanno nascosto dei messaggi nei loro look. La first lady ha indossato un'elegante giacca di tweed bianco della famosa marca ucraina Litkovska, un omaggio dunque all'artigianalità del suo Paese in guerra. Camilla ha come sempre impreziosito il suo outfit con una spilla, appuntata sul lato sinistro del vestito blu. Non sembrerebbe essere un gioiello della collezione reale, ma piuttosto di quella personale della regina. Anzi, sui social qualcuno ipotizza che potrebbe essere proprio un regalo di Olena Zelenska. La forma della spilla, infatti, è quella di una cicogna. Non sarebbe una scelta casuale: proprio questo è l'uccello nazionale dell'Ucraina, simbolo di patriottismo e lealtà.

