Bruce Willis, la seconda moglie Emma condivide una foto delle nozze: entrambi in bianco e commossi Tredici anni fa l’attore Bruce Willis ha sposato l’ex modella Emma Heming ai Caraibi: da allora i due sono inseparabili e oggi la famiglia allargata lo supporta nella lotta alla malattia.

A cura di Beatrice Manca

Il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto dalla notizia: Bruce Willis lascia il mondo del cinema per via di una malattia che lo afflige, l'afasia, impedendogli di parlare. La notizia è stata comunicata al mondo con una nota firmata da tutta la sua famiglia allargata: l'ex moglie Demi Moore, i figli Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn e dalla seconda moglie, Emma Heming. Da tredici anni Emma è al fianco dell'attore: ex modella e oggi imprenditrice beauty, la seconda moglie dell'attore ha un ottimo rapporto con tutta la famiglia allargata, inclusa Demi Moore. E non manca mai di celebrare sui social l'amore che la lega a Bruce Willis: su Instagram ha condiviso un raro scatto del loro matrimonio, dove entrambi vestivano di bianco.

Chi è Emma Heming, la seconda moglie di Bruce Willis

La relazione tra Bruce Willis e Demi Moore fece sognare un'intera generazione negli anni Novanta. Il matrimonio finì nel Duemila, ma i due rimasero in ottimi rapporti per il bene dei figli e lo sono tuttora, tanto da passare il lockdown insieme. Nel 2009 Bruce Willis ha sposato la sua attuale moglie, l'ex super modella Emma Heming, ventidue anni più giovane di lui.

la modella Emma Heming

Heming nel corso della sua carriera ha sfilato per Christian Dior, Ungaro, Paco Rabanne, Ralph Lauren e Valentino, ma la fama internazionale è arrivata grazie a Victoria's Secret all'inizio degli anni Duemila. Capelli scuri e occhi profondi, Emma Heming oggi non sfila più ma conserva la sua bellezza esotica e l'amore per la moda. Oggi ha un suo marchio di bellezza, CocoBaba, che si rivolge alle donne in gravidanza e alle neomamme. Dal matrimonio con Willis sono nate due figlie: Mabel Ray e Evelyn Penn.

Bruce Willis e Emma Heming

Le seconde nozze di Bruce Willis con i look total white

Le nozze tra l'attore e la supermodella si sono svolte nel 2009 ai Caraibi, tra Turks e Caicos: alla cerimonia era presente anche l'ex moglie Demi Moore con il marito di allora, Ashton Kutcher. Gli sposi erano entrambi in bianco: Bruce Willis sfoggiava una giacca avorio con i rever satinati, Emma Heming un semplice abito bianco ricamato, con un girocollo di brillanti e i capelli raccolti sulla nuca. Una settimana fa l'ex modella ha condiviso un momento intimo di quella giornata: la foto condivisa per l'anniversario di nozze li ritrae visibilmente emozionati mentre ascoltano i brindisi e i discorsi degli ospiti. Oggi più che mai la famiglia si stringe intorno all'attore, per fargli sentire tutto l'amore dei suoi cari in questo momento difficile.