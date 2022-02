Brit Awards 2022, Courteney Cox è una dark lady: sul palco veste coordinata al fidanzato Johnny Mcdaid Courteney Cox e il fidanzato Johnny McDaid sono stati tra gli ospiti speciali dei Brit Awards 2022, hanno calcato il red carpet e sono saliti sul palco, rimanendo sempre fianco a fianco. Per l’occasione hanno sfoggiato dei look coordinati in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti alla O2 Arena di Londra i Brit Awards 2022, una delle cerimonie di premiazione più attese dell'anno che celebra gli artisti che si sono distinti per talento nel mondo della musica. A trionfare è stata Adele che, oltre ad aver ricevuto ben tre riconoscimenti, ha anche sfoggiato per la prima volta un minidress sul palco. Le star che si sono sfidate colpi di stile sul red carpet sono state moltissime, anche se sono stati gli italianissimi Maneskin ad aggiudicarsi il titolo di più audaci con i loro look in latex dai dettagli audaci. A distinguersi per dolcezza, invece, Courteney Cox e il fidanzato Johnny McDaid: la coppia è apparsa innamorata, affiatata e in coordinato in total black.

Il fidanzato di Courteney Cox con la giacca di pelle borchiata

Courteney Cox e il fidanzato Johnny McDaid fanno sul serio e non sorprende che abbiamo partecipato insieme ai Brit Awards 2022. Non si tratta del loro primo red carpet di coppia ma, nonostante ciò, sono riusciti lo stesso ad attirare tutti i riflettori apparendo dolcissimi e innamorati. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look coordinati? I due si sono vestiti entrambi in total black, anche se hanno optato per degli stili opposti. Johnny ha puntato tutto su un outfit "da motociclista" con jeans nero, t-shirt in tinta e giacca di pelle con delle borchie sulle spalle, il tutto abbinato a un paio di stivaletti.

Courtney Cox (in The Vampire’s Wife) e Johnny Mcdaid ai Brit Awards

Il look di velluto dell'ex attrice di Friends

L'ex attrice di Friends ha invece optato per qualcosa di decisamente più elegante che le ha permesso di trasformarsi in una dark lady. Ha scelto di puntare sul brand The Vampire's Wife indossando una gonna lunga di velluto a vita alta e con le balze e una camicia di raso nera, un modello bon-ton a maniche lunghe e con un fiocco intorno al colo. Per completare il tutto la Cox ha scelto una borsetta in tinta, sempre effetto velvet, e dei vertiginosi tacchi a spillo. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati. In quanti direbbero che ha 57 anni?