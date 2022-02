Brit Awards 2022, i Maneskin in latex conquistano il red carpet: Damiano provoca col sex toy al collo Ieri sera si sono tenuti i Brit Awards 2022 e i Maneskin, sebbene non si siano aggiudicati nessun premio, sono riusciti ad attirare tutti i riflettori su di loro. Sul red carpet hanno spopolato con degli audaci look di latex, anche se è stato soprattutto Damiano a provocare con una collana a forma di sex toy.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti i Brit Awards 2022, il celebre e atteso evento musicale che ogni anno premia gli artisti che si sono distinti per bravura e talento in Gran Bretagna. Il red carpet allestito alla O2 Arena di Londra è stato letteralmente invaso dalle star, prima tra tutte Adele, che si è aggiudicata ben 3 premi, ovvero miglior artista, migliore album e miglior singolo dell'anno. A trionfare, anche Ed Sheehan (Best Songwriter), Dua Lipa (Pop/R&B Act) e Billie Eilish (International Artist of the Year). Come da tradizione, al di là delle premiazioni e delle performance, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati i look sfoggiati dalle star. Tra gli ospiti della serata c'erano anche i Maneskin, che sono riusciti a "sconfiggere" la concorrenza internazionale in latex e con i sex toys al collo.

I look dei Maneskin ai Brit Awards 2022

I Maneskin erano tra i nominati dei Brit Awards 2022 ma alla fine sono usciti sconfitti nella gara per il Best International group. Nonostante la delusione, sono riusciti a farsi notare con il loro stile genderless, moderno e sopra le righe. A meno di una settimana dal ritorno a Sanremo in total black, hanno calcato l'ambito red carpet britannico e ancora una volta hanno puntato all'esuberanza di Gucci. Il direttore creativo Alessandro Michele ha firmato per loro dei look coordinati in latex sui toni del rosa e del viola: jumpsuit in vinile stringata per Victoria, pantaloni lucidi e giacchetta con le frange laminate per Damiano Ethan ha osato con top trasparente e giacca crop a smoking in rosa, mentre Thomas ha preferito giacca over a righe black6pink e pantaloni skinny di pelle. A completare il tutto, gli immancabili tacchi alti e i make-up curati nei minimi dettagli.

I Maneskin in Gucci

La collana di Damiano è un omaggio all'estetica fetish

A provocare sul red carpet dei Brit Awards 2022 è stato soprattutto Damiano David, il frontman della band, che per completare l'outfit in vinile non solo ha aggiunto un tocco di rosa con la camicia dal taglio classico ma ha anche appeso al collo un accessorio molto originale. Il cantante ha sfoggiato un collarino choker di pelle, la cui particolarità sta nel fatto che era decorato con un pendente a forma di sex toy.

La collana della Gucci Love Parade

Si tratta di un accessorio della collezione Gucci Love Parade, una linea firmata da Alessandro Michele che celebra la fluidità di genere e l'estetica fetish. Non è la prima volta che Damiano sfoggia un gioiello ispirato alla forma dei giochi erotici, lo aveva già fatto all'ultimo Festival di Sanremo, distinguendosi per audacia con la sua cintura sexy. L'obiettivo? Sconfiggere tabù e stereotipi sessuali. Ancora una volta, dunque, Damiano ha dimostrato di essere un artista libero e anticonvenzionale che ama giocare con il suo stile appariscente, genderless e contemporaneo.